El tiempo en Breña Alta: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de febrero

Hoy en Breña Alta, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas por la mañana y la tarde. La temperatura oscilará entre los 16°C y los 22°C, siendo una jornada bastante agradable y con una sensación térmica bastante confortable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La humedad relativa estará en torno al 70-80%, lo que indica que el ambiente estará algo húmedo pero no en niveles excesivos.

En cuanto al viento, este soplará de forma suave a moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 25 km/h. Predominarán las brisas del este y del noreste, lo que contribuirá a mantener una sensación fresca y agradable en el ambiente.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 17°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco si se planea estar al aire libre en horas nocturnas. Además, se espera la presencia de niebla y bruma en las últimas horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, se espera un día agradable en Breña Alta, con cielos despejados, temperaturas suaves y sin precipitaciones significativas. Es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de un día seguro y placentero en este hermoso municipio de la isla de La Palma. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-21T22:42:12.