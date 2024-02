El tiempo en Arico: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de febrero

Hoy en Arico, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados al mediodía, por lo que será un día cálido y agradable. Sin embargo, por la noche la temperatura descenderá a 18 grados , por lo que se recomienda abrigarse si tienes planes al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 65% durante el día. Esto significa que no habrá sensación de bochorno y el tiempo será bastante confortable. Además, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no tendrás que preocuparte por llevar un paraguas contigo.

En cuanto al viento, predominará la dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Se espera que las ráfagas de viento alcancen los 54 km/h en algunos momentos del día, por lo que es importante tener precaución si tienes planes al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Arico será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como hacer senderismo, ir a la playa o simplemente dar un paseo por el pueblo. No olvides protegerte del sol con protector solar y llevar agua contigo para mantenerte hidratado. ¡Disfruta del buen tiempo y del hermoso paisaje que ofrece Arico!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-02-20T22:42:13.