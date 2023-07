Caminar en mitad de la naturaleza es una actividad que cada vez tiene más adeptos. Los senderos de Tenerife son el lugar ideal para practicar, ya que, debido a las amplia red de rutas que ofrece la Isla, podemos encontrar los mejores para cada persona.

Tanto si eres un experimentado como si te estás iniciando en esto del senderismo, en Tenerife puedes encontrar múltiples opciones para hacerlo. Aunque quizás el problema para dar el primer paso es no saber si serás capaz de conseguirlo. Si aún no has realizado ningún ruta en medio de la naturaleza por miedo o desconocimiento, te vamos a mostrar las mejores rutas cortas de Tenerife para iniciarte.

¿Por qué rutas cortas?

En este caso, hemos seleccionados una serie de rutas cortas porque, por lo general, suelen ser más sencillas, lo que las hacen perfectas para personas que se están iniciando en el mundo del senderismo.

Además, aunque esto no es algo solo de las rutas cortas, cuentan con unos paisajes impresionantes, que atraerán a los caminantes y les invitarán a repetir.

Y, por último, porque la mejor manera de ir adquiriendo el gusanillo por el senderismo es ir avanzando paso a paso, comenzando por esas rutas cortas que permitan al caminante ver que van cumpliendo sus objetivos y, poco a poco, poder adentrarse en rutas más avanzadas.

Mejores rutas cortas

Roques de García

La ruta de los Roques de García, en el Parque Nacional del Teide, es una circular de apenas 3,5 kilómetros que parte del Mirador de La Ruleta. El sendero rodea los conocidos roques (Roque Cinchado, El Torrotito, El Burro, Roques Blancos,...) en el que se podrá divisar el Llano de Ucanca o la sorprendente colada de lava conocida como La Cascada. El trayecto es de dificultad baja y se puede realizar en unas dos horas. Durante el mismo, podrás observar la panorámica típica del Parque Nacional, con retamas, codesos, rosalitos de cumbre, hierbas pajoneras y magarzas, entre otras especies.

Sendero de los Sentidos

El Sendero de los Sentidos es uno de los recorridos perfectos para iniciarse. Ubicado en el Parque Rural de Anaga esta pequeña ruta de dificultad baja que permite vivir una experiencia especial. Y es que, como su propio nombre indica, no se trata solo de caminar, sino de abrir los sentidos y disfrutar de toda una experiencia sensorial que, además, cuenta con unas vistas panorámicas impresionantes de la zona metropolitana de la Isla. Este sendero está conformado por tres trazados diferentes: Despierta tus sentidos (adaptado para personas con discapacidad motora o sensorial) cuenta con una longitud de 340 metros; Déjate sorprender, un recorrido circular que discurre en parte por el antiguo camino de Las Montañas y que tiene 544 metros, y Lo que encierra el Monteverde, con 1.272 metros, también es circular y acceder al mirador del Llano de los Loros.

Adéntrate en este mundo natural de belleza excepcional y verás cómo querrás ir conociendo un poco más de Anaga a cada paso.

Las Hiedras

También en el Parque Rural de Anaga, se encuentra otra de esas rutas cortas que son ideales para iniciarse en el senderismo. Se trata de la Pista de Las Hiedras. Se trata de una pista lineal de unos 4,5 kilómetros que cuenta con tramos adaptados para personas con movilidad reducida. La exigencia de esta ruta no es muy elevada, por lo que puedes ir disfrutando del paisaje mientras caminas, ya que existen una amplia variedad de flora como la laurisilva o el fayal-brezal. La ruta transcurre por una pista forestal llana con ligeras subidas y bajadas, que parte de la carretera de El Batán y termina en Casas de El Río.