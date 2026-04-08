Marta Robles presenta su novela 'Amada Carlota' en el Espacio Cultural de El Barco de Papel en El Sauzal

Marta Robles (Madrid, 1963) es una periodista y escritora con una amplia trayectoria en televisión, radio y prensa española. Es autora de numerosas novelas de género negro y no ficción, con más de 17 títulos publicados y galardones literarios como el Premio Fernando Lara de Novela en 2013. Este jueves, 9 de abril, participará en un encuentro literario en el Espacio Cultural de La Librería El Barco de Papel, en El Sauzal. Durante la cita, presentará su última novela, Amada Carlota. Será a partir de las 19:00 horas en el marco de la programación cultural vinculada al festival Mi Pueblo Lee, que celebra en Tenerife su primera edición en Canarias. La entrada es libre hasta completar aforo.

A pesar de su larga trayectoria como periodista, Robles confiesa que llegó a "esta profesión casi por casualidad, pero se me acabó metiendo por las venas", cuenta. Su carrera como escritora siempre ha ido a la par con el periodismo, en 1991 ya había publicado su primer libro, pero explica que "yo le tengo muchísimo respeto a la literatura, para mí es lo esencial en la vida, y como en un principio estaba dedicada en cuerpo y alma al periodismo, pensaba que tenía que ir paso a paso en la escritura hasta conseguir estar bien capacitada para adentrarme en la ficción".

Publicado en 2025, Amada Carlota es un thriller sobre el robo de bebés en España, que conecta el franquismo con la democracia. Comienza en 1985 y cuenta la historia de Carlota, una adolescente a la que separan de su bebé en una clínica clandestina de Asturias. Posteriormente, el libro viaja a 2018, la jueza Carlota Aguado contrata a su marido, el detective Tony Roures, para encontrar a su hijo robado. "Finalmente, el libro se traslada a los años sesenta, con una relación de apariencias y secretos", define la autora.

Portada de la novela 'Amada Carlota' / El Día

Línea temporal

"Esta novela no solo se desarrolla con tres historias temporales, también va a ofrecer al lector dos líneas de investigación del propio detective Roures: una en torno a los bebés robados y otra en relación a los abusos sexuales a universitarias por parte de un profesor de la Facultad de Periodismo". Robles une, por lo tanto, dos tramas. Por un lado está el drama de los bebés robados, una historia que pertenece al pasado y que se desarrolla durante la dictadura y los primeros años de la democracia. Por el otro está el asunto de los abusos, que se producen en la actualidad.

La obra sigue un hilo conductor principal: "los abusos y manipulaciones que sufren las mujeres a lo largo de la historia de nuestro país". "Parece que deberían haberse acabado en este tiempo, donde hay muchísimas más libertades, sin embargo siguen presentes, y tienen mucho que ver con el entorno de las propias mujeres", explica.

Los abusos tienen mucho que ver con el propio entorno de las mujeres Marta Robles

La autora descubrió por azar el caso de una de sus compañeras del colegio. En su historia había un bebé robado y a partir de ese momento comenzó a tirar del hilo. "Decidí hacer una investigación sobre los bebés robados en España a través de distintos libros, de documentales, testigos y personas que habían sufrido en su propia carne estos actos". Pero más allá de todo, visitó los lugares donde ubicaría su historia: "hice lo que cualquier escritor, ver las escenas con mis propios ojos".

Amada Carlota es una novela de suspense, "sigue un poco el estilo de Alfred Hitchcock, es una obra en la que los lectores saben lo que va a ocurrir antes que los propios protagonistas, eso hace que haya mucha complicidad por parte del lector". Además, para Robles, lo que diferencia este libro es la historia de amor entre Carlota y Roures, "que va a tirar de la propia trama narrativa de principio a fin". Muestra así la personalidad de sus personajes principales, con un detective que tendrá que aceptar a la mujer a la que ama tal y como es.

Sentimiento personal

Los primeros libros que publicó tenían un corte mucho más periodístico. Sin embargo, con tan solo 12 años, Robles ya soñaba con ser escritora. "Cada una de mis publicaciones ha activado un resorte de mi personalidad como novelista. Siempre he puesto la cabeza, el corazón y la tripa en todos". En el caso de Amada Carlota, cuenta que ha descubierto una parte de la historia española que desconocía, "me he encontrado con nombres que pensaba que eran de grandes personas, y resulta que contribuyeron a estas maldades". Además, la escritura de esta novela la atrapó de principio a fin, "si no me atrapa a mi, será imposible que genere interés en el lector".

"Amada Carlota no se puede definir en una sola emoción". La autora argumenta que hay momentos de la historia en los que predomina "la repulsión, la indignación y una angustia brutales", pero hay otros donde inunda la ternura derivada de la lealtad entre la jueza y el detective. "Yo creo que esta no es una novela con una sola emoción porque es una historia durísima. Nos hace ser conscientes de que hay malos a nuestro alrededor, con los que compartimos el trabajo, la vida o nuestra cama. Realmente es una novela llena de emociones y con mucha luz pese a toda la dureza", concluye.