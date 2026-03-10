Kany García y Pablo López protagonizan dos conciertos sorpresa por el 30 aniversario de los Premios Cadena Dial

Dos conciertos sorpresa servirán para celebrar el 30 aniversario de los Premios Cadena Dial en Tenerife. El primero de ellos se llevará a cabo este martes 10 de marzo con la puertorriqueña Kany García como protagonista. El segundo será mañana, día 11, con el compositor y artista Pablo López. Las localizaciones son secretas y la entrada es exclusiva para los ganadores de un concurso realizado entre los mayores oyentes de Cadena Dial. La cita musical tendrá lugar en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife este jueves, 12 de marzo. El programa previo de la alfombra verde tendrá lugar de 19:00 a 21:00 horas. Al finalizar, arrancará la gran gala de la noche a las 21:00 horas.

La presentación del evento tuvo lugar este martes en el Cabildo de Tenerife y contó con la presencia de Lope Afonso, vicepresidente y consejero insular de Turismo; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife; Vicent Argudo, director de música de PRISA Media; Joaquín Hurtado, subdirector de Cadena Dial y dos componentes del grupo tinerfeño Nueva Línea, Alicia Padilla y Mayte Cabrera, además de su director José Marrero.

Premiados

La gala reunirá un año más a figuras destacadas del panorama musical hispanohablante y reafirma el vínculo de la Isla con uno de los eventos musicales más importantes del país. Entre los artistas galadornados de este año se encuentran la italiana Laura Pausini, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Ezio Oliva, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Merche, Kany García, Carlos Vives, Luis Fonsi y Leire Martínez. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh también será presentadora por segundo año consecutivo y recogerá su primer Premio Dial tras el comienzo de su carrera en solitario.

Por otro lado, los Premios Dial a la Trayectoria reconocerán este año el talento de cuatro referentes de la música española: Mónica Naranjo, Ana Torroja, Luz Casal y Antonio Carmona, haciendo un homenaje a su carrera artística y a su contribución cultural. Además, otra de las novedades que han decidido impulsar en esta edición es un encuentro de profesionales sobre el presente y futuro de la música española, mañana 11 de marzo en la Universidad de La Laguna. Se trata de la presentación del informe El español en el mapa musical contemporáneo: de la tendencia a la consolidación global de EE.UU y España, de la mano de la doctora Lourdes Moreno Cazalla. La jornada finalizará con una mesa redonda, "hablaremos principalmente del papel que tiene la radio para la construcción artística y la creación de comunidades", explica Argudo.

Invitados

Mientras, la cita de este jueves en el Recinto Ferial contará con actuaciones de artistas invitados como es el caso del grupo Nueva Línea. Esta formación femenina ha conseguido el éxito internacional gracias a sus versiones de conocidos temas de verbena. Para una de sus vocalistas, Mayte Cabrera, "es increíble pensar que hace un par de años estaba en la alfombra de los premios para ver a mis artistas favoritos, y este jueves voy a tener la oportunidad de actuar en ese escenario". Argudo añade que este año han decidido dar un paso más, llevando los escenarios de los municipios y las fiestas patronales y culturales tinerfeñas al escenario Dial para reivindicar, de paso, la identidad cultural canaria y la unión entre la Isla y los premios. Finalmente, concluye que esta edición va a ser totalmente diferente a las demás, "probablemente no vuelva a ocurrir una igual" y anima a los tinerfeños a asistir a la cita.