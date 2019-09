Santiago del Teide un ejemplo de fidelización turística

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo que se desarrolló el pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Santiago del Teide, a través de su concejalía de Turismo que dirige Luz Goretti Gorrín y el Hotel Sensimar Los Gigantes, realizaron un emotivo homenaje a un grupo de fieles turistas.

Los matrimonios Mr and Mrs Mckay, Mr and Mrs Cuthbert, Mr and Mrs Hodkinson, Mr and Mrs Jones, Mrs Harrison y Mrs Taylor llevan más de 40 años siendo fieles al destino Santiago del Teide y más, concretamente, al Hotel Sensimar Los Gigantes.

Es por ello, dada esa fidelidad al municipio durante tantos años, el Ayuntamiento de la mano del Alcalde, Emilio Navarro y de la concejala de Turismo, Luz Goretti Gorrín así como del director del Hotel Sensimar Los Gigantes, Antonio Roselló y la subdirectora, Sara Verde, se tuvo a bien realizarles un emotivo homenaje y agradecerles con ello su confianza y fidelidad a nuestro destino turístico con la entrega de unos detalles.