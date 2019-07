Bienestar Social abre el plazo de inscripción para la 'Campaña de Turismo Social 2019'

El Ayuntamiento de Tegueste, a través del área de Bienestar Social, que dirige la concejala Candelaria de la Rosa, anunció el plazo de inscripción para la Campaña de Turismo Social 2019, se extenderá del 8 al 31 de julio. Esta actividad está desarrollada de forma conjunta con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife. La iniciativa tiene como destino Asturias y se realizará del 25 de septiembre al 2 de octubre.

La responsable del área, Candelaria de la Rosa, explicó que "de esta campaña podrán beneficiarse las personas de 60 ó más años, empadronadas en el municipio que acrediten un mínimo de 3 años de residencia en el mismo, que no padezcan alteraciones de comportamiento, así como deterioro cognitivo o limitaciones de movilidad que les impidan viajar y realizar las actividades de ocio programadas, y que no superen el límite de ingresos establecidos en el Convenio".

Además, la concejala añadió que "tendrán prioridad en la adjudicación de plazas para el viaje, aquellas personas que no hayan participado en este programa en años anteriores. Si no se lograra cubrir el cupo con personas que no hayan viajado antes, se completará con las solicitudes de personas que sí lo hayan hecho".

Todas aquellas personas interesadas (mayores de 60 años) deberán dirigirse al Registro de Entrada del Ayuntamiento de la Villa teguestera con la documentación requerida, o puede realizar los trámites a través de la sede electrónica de la página web de la corporación (www.tegueste.es). Más información llamando al teléfono 922 316 100 (extensión 6167).

De la Rosa asegura que el objetivo de este convenio es establecer "la cooperación entre el IASS y el Consistorio teguestero con el fin de ejecutar el Programa de Turismo Social que contempla la realización de actividades turísticas, con discriminación positiva en precios a favor de las personas mayores con menores recursos, todo ello, al objeto colaborar en la mejora de la calidad de vida de los participantes a través de la realización de viajes y actividades turísticas que permitan conectar con otros ambientes, ampliar relaciones y conocimientos culturales, favorecer capacidades y motivaciones y fomentar el encuentro y la convivencia".

Este programa contiene como una de sus principales áreas de actuación "el acceso de colectivos con especial riesgo de exclusión a actividades de ocio y cultura desde una perspectiva integradora", resalta la edil.

El Programa de Turismo Social se organiza, planifica y ejecuta teniendo como fin esencial colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Tenerife, a través de la participación en viajes y la realización de actividades turísticas que permiten conectar con otros ambientes, ampliar relaciones y conocimientos culturales, favorecer capacidades y motivaciones y fomentar el encuentro y la convivencia.