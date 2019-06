El Teatro Príncipe Felipe acoge este domingo la obra infantil 'Laylak y un sueño maravilloso', a partir de las 12:00 horas y cuyas entradas ya están a la venta en las instalaciones del recinto en horario de de 7:00 a 21:00 horas, a un precio de 4 euros. Esta producción, dirigida por la compañía Apeiron Teatro, es apta para todos los públicos y se trata de una adaptación de algunos de los cuentos más populares.

Esta obra traslada a niños y adultos hasta el sueño de la pequeña Laylak que debe recorrer un largo camino para cumplir sus sueños. Una aventura en la que la pequeña tendrá que superar varios obstáculos, contando con el apoyo de un sapo extremadamente puntual y el Sombrerero, amigos inseparables que la acompañan durante esta particular aventura. No será un camino fácil, pues varios de los personajes tratarán de frenarla y convencerla para que renuncie a sus sueños, pero ella no va a rendirse hasta lograrlo.

El elenco de actores que dan vida a los personajes son Cynthia Ojeda, Naira González, Rosi García, Carlos Arcas, Jonel Rodríguez, Lisbeth Acevedo, Zerezathe González, Eva Valderas, Ángela Trujillo y Amanda Díaz, bajo la dirección de Ángela Trujillo. Desde su fundación en 2003, el grupo ha ido creciendo y ha realizado diferentes montajes teatrales, cuentacuentos y teatro en la calle.

Esta nueva propuesta cultura forma parte del programa de Te-Culte impulsado por la Concejalía de Cultura de la cual es titular Giovanna del Castillo Perera y a través del cual se pretende fomentar el encuentro entre las diferentes generaciones a través de un consumo cultural directo que vaya más allá de las nuevas tecnologías y que propicie el intercambio y el crecimiento personal.