Este fin de semana el municipio se impregnará del mundo cómic con su primera 'Güímar Con'

Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio, el Pabellón Municipal de Deportes de Güímar se llenará del mejor ambiente y cultura del cómic, con la celebración la primera edición de 'Güímar Con', evento llevado a cabo de la mano de los comercios locales Tech&Games, Abora Producciones, junto con el Excmo. Ayuntamiento de Güímar, el cual cuenta con entrada gratuita.

En lo que a la distribución de los espacios respecta, el evento estará dividido en varias zonas: escenario, zona de firmas, zona Cosplay, zona de artistas, zona Arcade, zona de Juegos de Rol, zona de tiendas, zona retro, zona Wargames y un espacio dedicado a la 'Expo Salón del Cómic'. Además, la 'Güímar Con' dispondrá de un área Food Truck/cafetería en la que reponer fuerzas si se desea disfrutar de un día completo dentro del recinto, ya que los horarios de la cita abarcarán desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Por otro lado, la programación se caracterizará por su amplia oferta de actividades, como el Concurso de Cosplay, esgrima y arcos de espuma (Caballeros Infantiles), un 'Museo de los 80', charlas, photocall, juegos de rol y de mesa, entre otras. A su vez, la anteriormente mencionada 'Zona Expo Salón del Cómic' englobará un área dispositiva y didáctica, en la que los asistentes podrán encontrarse con artistas, expositores, editores y con un espacio de divulgación del Cómic Business. Con este último espacio, los organizadores buscan introducir a los visitantes en el fenómeno cómic", un mundo que actualmente se encuentra en pleno apogeo.

Edward T. Riker, Gamenai, Karamoto Rider, Nebras T, Némesis Mendoza, Day is my Flower, Tranzando en un Mostacho, Distrito Hobby, Anatael P.H., SPR, la Asociación Stormtrooper S/C, los conocidos cosplayers: M&M Cosplay, Tales of Lightning, Satsuki Cosplay, además del canal de Youtube Cosplay Factory, serán los que protagonicen la agenda de la primera 'Güímar-Con'.

El Excmo. Ayuntamiento de Güímar les invita a asistir a este encuentro en el que la diversión y el buen ambiente del mundo del cómic están asegurados.