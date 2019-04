El Cuarteto de Saxos Glazounov llega al ECLA con su concierto 'De Tangos con Piazzolla'

El Cuarteto de Saxos Glazounov deleitará a los asistentes el próximo 1 de junio, a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural Los Ángeles 'ECLA', con su concierto De Tangos con Piazzolla, un homenaje a uno de los más grandes Bandoneonistas y Compositores del Siglo XX: Astor Piazzolla, el músico de tango más célebre en el mundo.

El Cuarteto, formado por Goyo Hernández (saxo soprano), Paco Dorta (saxo alto), Tato Reyes (saxo tenor) y Nino Cedrés (saxo barítono), nos acercará a la obra de Piazzolla interpretando algunos de sus más emblemáticos temas. Para ello compartirán escenario con Juan Carlos Baeza (Bandoneón y Bajo), Jorge Flores (Percusión) y la cantante Irene Niebla, que pondrá voz a la poesía que inunda parte de la obra del compositor.

Las entradas pueden adquirirse por un módico precio de 3 euros, siendo destinada su recaudación íntegramente a la Asociación de Ostomizados de Tenerife (AOTEN). Pueden encontrarlas en los siguientes puntos de venta: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Güímar, Escuela Municipal de Música de Güímar y AOTEN.

El aforo es limitado.

'Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos.'