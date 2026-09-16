Más suelo para la cantera Las Cármenes de Chimiche: pide la autorización para explotar suelo aledaño

El Gobierno de Canarias abrió un nuevo frente administrativo en torno a la cantera Las Cármenes, en Chimiche. La Dirección General de Industria publicó este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el anuncio que somete a información pública la solicitud de Cement Investment, S.L. para obtener las llamadas 'demasías' vinculadas a su concesión minera, registrada con el número 1992.

El trámite de alcance técnico afecta a la explotación de terrenos de cuadrículas contiguas y deriva, según Industria, de la Ley de Minas y de la adaptación de las antiguas coordenadas al sistema geodésico. El expediente permanecerá expuesto durante 20 días en los que que podrán presentarse observaciones y alegaciones. El anuncio no concede todavía esos terrenos: será la Dirección General de Industria la que resuelva el procedimiento.

La publicación llega en plena controversia por la actividad de Las Cármenes. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona acordó por unanimidad solicitar al Gobierno canario la suspensión cautelar de la extracción y un análisis de la calidad del aire. La corporación trasladó así al Ejecutivo autonómico, competente en materia minera, una reclamación que vecinos de Las Rosas y Chimiche vienen planteando por las nubes de polvo asociadas a la explotación.

El problema de la cercanía

La preocupación se concentra en la cercanía de viviendas y del CEIP Virgen del Pilar. La asociación vecinal Vechisur y familias del centro han denunciado episodios de polvo que, aseguran, alcanzan casas y aulas, y reclaman controles que determinen la composición de las partículas y la exposición de la población.

Las Cármenes arrastra una larga trayectoria administrativa. En 2016 se sometió a información pública la petición de prórroga de la concesión sobre 43 pertenencias mineras, equivalentes a 43 hectáreas. Industria otorgó esa primera prórroga en junio de 2019 y la hizo pública en 2023, con la delimitación adaptada a cuatro cuadrículas mineras.

El nuevo expediente añade otro elemento a un conflicto que combina derechos mineros, salud pública, impacto ambiental y patrimonio. La documentación sobre las demasías puede consultarse en el Servicio de Minas y en la web de Industria del Gobierno de Canarias.

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Mientras se tramitan las alegaciones, la cantera sigue en el centro del debate político y vecinal. Granadilla reclama una medida cautelar, los residentes piden garantías sobre el aire y el Gobierno autonómico afronta ahora una decisión sobre el perímetro de una concesión sometida a fuerte contestación.