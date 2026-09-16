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Futuro de las orcas de Marineland

Pacma pide que se publique el informe del CSIC contrario a llevar dos orcas de Francia a Tenerife

La organización animalista cuestiona el futuro de Wikie y Keijo tras el cierre de Marineland y pide que se priorice la creación de santuarios marinos frente al traslado a España

Orcas en Marineland, Francia, antes de su clausura

Orcas en Marineland, Francia, antes de su clausura / E. D.

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Partido Animalista Pacma ha solicitado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que haga público el informe desfavorable al traslado a Loro Parque de dos orcas del zoo de Marineland Antibes (Francia) emitido su unidad responsable de velar en España por el convenio internacional CITES de especies amenazadas y fauna silvestre

En un comunicado, la formación reclama este miércoles conocer las conclusiones y los criterios científicos en los que se basa el dictamen, así como la documentación técnica relativa a la idoneidad de Loro Parque para albergar a las orcas Wikie y Keijo.

Pacma también pide que se aclare si el expediente continúa abierto, si está previsto subsanar las deficiencias detectadas y si podría emitirse un nuevo informe.

Polémica

Wikie, de 24 años, y su hijo Keijo, de 11, permanecen en Marineland desde el cierre del parque en enero de 2025 y su futuro está condicionado por la normativa aprobada en Francia en 2021 para poner fin a la cautividad de cetáceos.

Según Pacma, Francia planteó inicialmente la creación de un santuario marino europeo y, posteriormente, ha considerado a Loro Parque como la principal alternativa a corto plazo, ya que este zoológico cuenta desde años con orcas en sus instalaciones.

El partido animalista reitera su oposición al traslado a Tenerife de Wikie y Keijo y reclama que se estudie una solución basada en santuarios marinos.

Pacma sostiene que expertos del órgano asesor francés IGEDD han señalado la existencia de mortalidad de cetáceos en Loro Parque y, según la formación, han expresado dudas sobre el impacto del traslado en el bienestar y la estructura social de las dos orcas.

En este sentido, el partido apunta que en Loro Parque han muerto cuatro orcas en los últimos cinco años.

Noticias relacionadas y más

El Partido Animalista reclama que el contenido del informe del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC se haga público y que cualquier decisión sobre el destino de Wikie y Keijo se adopte sobre la base de criterios científicos y atendiendo a su bienestar.

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