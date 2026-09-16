La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Tenerife este miércoles, pero el calor seguirá

Tenerife comienza este miércoles con temperaturas todavía elevadas, aunque la jornada traerá un ligero alivio respecto a los últimos días. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un descenso general de los valores, especialmente de las máximas en las zonas de medianías.

El calor, no obstante, seguirá siendo protagonista en determinados puntos de la isla. El sureste y el este de Tenerife podrán alcanzar los 34 grados, sobre todo en las medianías. En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa la temperatura entre 26 y 33 grados.

Los cielos permanecerán despejados en general, aunque podrán aparecer intervalos nubosos en las franjas costeras del norte. La otra protagonista de la jornada será la calima, que seguirá presente durante las primeras horas pero tenderá a remitir por la tarde.

El viento será en general flojo del noreste y aumentará a últimas horas. En las cumbres centrales soplará del noroeste, también flojo, aunque podrá ser localmente más intenso.

Un descenso de las temperaturas que no será igual en todas las islas

El descenso térmico se extenderá por el Archipiélago, aunque todavía habrá zonas donde los termómetros se mantendrán por encima de los 34 grados.

Lanzarote tendrá cielos despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas. La calima será ligera y estará presente en niveles altos. Las temperaturas bajarán en general y en el sur y sureste se superarán los 34 grados. Arrecife tendrá 24 grados de mínima y 33 de máxima.

En Fuerteventura, las temperaturas también descenderán, aunque el sureste y el este podrán superar los 34 grados. Puerto del Rosario alcanzará los 34 grados, con una mínima de 26.

Gran Canaria experimentará un ligero descenso térmico, más acusado en las medianías del norte. La calima remitirá, aunque tendrá mayor presencia en las vertientes del sur. El sureste y el oeste podrán superar los 34 grados, especialmente en medianías. Las Palmas de Gran Canaria tendrá 24 y 27 grados.

En La Gomera, el descenso será también ligero y más acusado en las máximas de las medianías del norte. Sin embargo, el sur podrá alcanzar los 34 grados en las zonas de medianías. San Sebastián tendrá 24 y 30 grados.

La Palma tendrá temperaturas en descenso en medianías, mientras que en las costas habrá pocos cambios o un descenso ligero. La calima será ligera y los cielos estarán en general despejados, con algunos intervalos en las costas del norte y este. Santa Cruz de La Palma registrará 23 y 28 grados.

En El Hierro, las temperaturas tendrán pocos cambios o bajarán ligeramente, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados en las medianías orientadas al sur y este. Valverde tendrá 21 grados de mínima y 29 de máxima.

La calima pierde fuerza durante la tarde

La evolución de la calima será uno de los cambios más destacados de la jornada. Aunque permanecerá presente en diferentes puntos durante la mañana, Aemet prevé que vaya remitiendo durante la tarde en Tenerife y Gran Canaria, mientras que en otras islas seguirá siendo ligera.

El viento también cambiará de intensidad a lo largo del día. Predominarán las componentes norte y noreste, con un aumento durante la tarde en distintas zonas del Archipiélago.

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En el mar habrá marejadilla o marejada, con viento del norte que podrá alcanzar fuerza 4 o 5 desde la tarde en algunas zonas y mar de fondo del norte de alrededor de un metro.