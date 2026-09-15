EL DÍA sortea entradas para disfrutar de ‘En Otra Clave’ en Los Cristianos

Los lectores tendrán dos oportunidades para asistir al espectáculo En Otra Clave: EL DÍA sorteará 3 entradas dobles para la función del 17 de septiembre y otras 3 entradas dobles para la representación del 24 de septiembre. En total, seis personas ganadoras podrán compartir esta experiencia con un acompañante.

La promoción ofrece la posibilidad de vivir desde el patio de butacas uno de los formatos de humor más reconocidos y queridos de Canarias. Una cita perfecta para disfrutar de una noche de entretenimiento, personajes inolvidables y situaciones cargadas de humor.

‘En Otra Clave’, el humor canario sobre el escenario

‘En Otra Clave’ es uno de los programas de entretenimiento más populares de la televisión canaria. Su combinación de teatro, humor y televisión ha conquistado al público gracias a sus personajes, sus historias cotidianas y una manera muy particular de retratar la realidad de las islas.

El espectáculo se graba con público en diferentes escenarios de Canarias, lo que convierte cada función en una experiencia especial. Los asistentes no solo disfrutan de las actuaciones en directo, sino que también pueden conocer cómo se desarrolla la grabación de uno de los programas más seguidos del Archipiélago.

En esta ocasión, el elenco llegará al Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos con dos funciones programadas para los días 17 y 24 de septiembre, a las 20:00 horas.

¿Cómo participar en el sorteo?

¡Participar es más fácil de lo que imaginas! Solo debes seguir estos pasos:

✅ Ser lector registrado en EL DÍA

✅ Completar los formularios de participación y aceptar las bases del sorteo.

✅ ¡Y Listo! Todo preparado para vivir una experiencia llena de emociones, solo queda cruzar los dedos y esperar el resultado. 🤞🏼

Recuerda que los sorteos están abiertos solo para lectores registrados en la web de EL DÍA. Si aún no tienes tu cuenta, puedes registrarte gratis en eldia.es en apenas unos minutos y acceder a sorteos, promociones y contenidos exclusivos.

Formulario de participación en el sorteo de entradas, para el programa del día 17/09/2026:

Formulario de participación en el sorteo de entradas, para el programa del día 24/09/2026:

Entre todas las participaciones válidas, EL DÍA sorteará 3 entradas dobles para la función del 17 de septiembre y 3 entradas dobles para la función del 24 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán a los afortunados?

Los sorteos se celebrarán los miércoles 16 y 23 de septiembre, y los ganadores serán contactados ese mismo día. Asegúrate de tener tus datos actualizados en tu perfil para que podamos comunicarnos contigo rápidamente en caso de ser uno de los afortunados. Puedes revisarlos o modificarlos desde la sección 'Mi cuenta' en tu área de usuario.

🎭 No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche diferente y llena de emociones por sentir. 💛

¡Mucha suerte a todos los participantes! 🍀🍀🍀