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Noche tórrida en Tenerife y las islas orientales con mercurios desorbitados de madrugada

Una masa de aire sofocante dispara los termómetros en la madrugada del martes impidiendo el descanso en amplias zonas del territorio insular

Tiempo en Tenerife

Tiempo en Tenerife / Andrés Gutiérrez

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Archipiélago canario ha registrado una madrugada tórrida caracterizada por temperaturas extraordinariamente elevadas que han dificultado enormemente el descanso de la población. Durante las primeras horas de este martes, 15 de septiembre de 2026, los valores térmicos se situaron holgadamente por encima de los 26 a 28 grados en amplias extensiones de las Islas, alcanzando e incluso rebasando el umbral de los 30 grados en diversos puntos de la geografía insular.

Las condiciones meteorológicas nocturnas se han mostrado especialmente severas en las islas orientales y en cotas medias y bajas orientadas al sur. Según los datos oficiales recogidos por las estaciones de seguimiento a la 01:24 horas UTC, el episodio cálido ha dejado registros extremos en Gran Canaria, donde se llegaron a registrar picos de 31 a 33 grados en varios municipios de la vertiente meridional y medianías. Lanzarote y Fuerteventura experimentaron situaciones idénticas, con termómetros oscilando de forma constante entre los 28 y 31 grados en plena madrugada.

Bochorno nocturno extendido y valores anormales en Tenerife

En la isla de Tenerife, el mercurio reflejó igualmente un ambiente sofocante en la vertiente sur y en puntos del Anaga, rebasando los 29 a 30 grados en áreas de medianías. La combinación de altas temperaturas y la ausencia de brisas frescas generó una sensación de bochorno continuado en amplias zonas habitadas, reduciéndose los valores más frescos únicamente a las cumbres y zonas de alta montaña.

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Este fenómeno de temperaturas nocturnas extremas impide el enfriamiento natural del suelo y de las viviendas, imposibilitando la conciliación del sueño a miles de residentes. El episodio responde a la entrada de una masa de aire seco y cálido sobre el Archipiélago, un escenario que mantiene en alerta a los servicios meteorológicos y que prolonga el ambiente de bochorno en todo el ámbito insular.

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