Multa de 200 euros por ignorar esta bandera de la Guardia Civil en carretera: muchos conductores tinerfeños desconocen su significado

Muchos conductores se han cruzado alguna vez con una motocicleta de la Guardia Civil de Tráfico que lleva una bandera en la parte trasera. Sin embargo, muchos desconocen su significado y no saben cómo actuar cuando los agentes la muestran.

Estas banderas forman parte de la comunicación entre los agentes y los conductores sobre la situación en de la carretera. Entre ellas se encuentran la bandera amarilla, la roja y la verde, cada una con un significado diferente.

Qué significa la bandera amarilla de la Guardia Civil

La bandera amarilla es una señal de advertencia. Cuando un agente la muestra, está indicando a los vehículos que circulan detrás que deben extremar la precaución ante la proximidad de un peligro. Esto no significa que el conductor tenga que detenerse obligatoriamente, pero sí que debe reducir la velocidad, aumentar la atención y estar preparado para reaccionar ante cualquier imprevisto.

Los agentes de tráfico suelen utilizarla en caso de accidentes, obstáculos en la vía o cualquier circunstancia que requiera extremar la precaución al volante.

No respetar la indiciación de un agente puede tener consecuencias económicas

El Reglamento General de Circulación establece que los agentes pueden utilizar señales ópticas y acústicas para dirigir y ordenar el tráfico. Por ello, no respetar una señalización de un agente puede acarrear sanciones económicas.

Ignorar una indicación realizada por un agente puede suponer una sanción económica. Las multas por no respetar una orden de un agente pueden llegar hasta los 200 euros y dependiendo la gravedad también pérdida de puntos del carné de conducir.

Bandera roja y verde

Además de la amarilla, los agentes de Tráfico pueden utilizar otras dos banderas con mensajes diferentes. La bandera roja indica que la circulación queda cerrada al tráfico temporalmente. Los conductores deben detenerse y no continuar la marcha hasta recibir la autorización correspondiente.

Por otro lado, la bandera verde señala que la vía queda abierta de nuevo después de una incidencia que había obligado a restringir o cortar el tráfico.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas