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¿Hasta cuándo durará el calor en Tenerife?

Las temperaturas seguirán superando los 30 grados, al menos, un día más

Una joven, en un mirador, en una jornada de intensa calima en Santa Cruz.

Una joven, en un mirador, en una jornada de intensa calima en Santa Cruz.

Windy / Andrés Gutiérrez

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Cuando apenas falta una semana para la llegada del otoño, es normal que muchos se pregunten cuándo llegará el fresquito al que nos solía tener acostumbrados el mes de septiembre o, lo que es lo mismo, cuánto durará el intenso calor que azota estos días a Canarias.

Este martes, la jornada se espera especialmente calurosa, con avisos amarillos y naranjas por temperaturas máximas activos en todo el archipiélago.

En islas como Tenerife, el bochorno se notaba desde primera hora de la mañana y, por ello, tres colegios de la isla han solicitado la salida temprana de sus alumnos este mismo martes, debido a las altas temperaturas que afectan a la isla con máximas de 35 grados y picos de 37 en las vertientes sur y este, incluida el área metropolitana.

Previsión en Tenerife

En concreto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes en Tenerife indica que habrá cielos despejados con intervalos en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas y con nubosidad de evolución por la tarde.

Calima, más significativa en cotas superiores a unos 300 metros, y temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas y con pocos cambios en las máximas de costas sur. Se superarán los 34ºC en amplias zonas y las mínimas se mantendrán por encima de los 25ºC. De hecho, la isla está en aviso amarillo por calor.

Además, el viento soplará en general flojo del noreste, más intenso en costas del sureste y en el extremo noroeste.

Jornada de calor y calima este lunes en Tenerife.

Jornada de calor y calima en Tenerife, archivo. / Andrés Gutiérrez

Fin del calor

Con esta previsión, es normal preguntarnos hasta cuándo durará el calor en la isla. Y, aunque lo mejor es ir comprobando la previsión meteorológica día a día, lo cierto es que la Aemet parece que ya lo tiene claro.

La mala noticia es que este miércoles la situación será similar en Tenerife, que volverá a estar en aviso amarillo entre las 10:00 y las 20:00 horas por máximas de 34 grados.

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Sin embargo, no habrá que esperar mucho para la buena noticia, ya que para el jueves la Aemet no tiene ningún aviso activo, ni en Tenerife ni en el resto de islas, por lo que se prevé un descenso generalizado de las temperaturas. Así, las máximas en la isla tinerfeña se situarán por debajo de los 30 grados.

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