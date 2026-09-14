Tenerife afronta este lunes una jornada de calor intenso con temperaturas que alcanzarán los 34 grados

Tenerife afronta este lunes una nueva jornada de calor, con temperaturas en ascenso y valores que podrán alcanzar localmente los 34 grados en el sur de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en general, aunque habrá algunos intervalos nubosos en las costas durante la primera mitad del día.

La calima será otro de los elementos destacados de la jornada y también afectará a Tenerife, en el marco de un episodio generalizado de polvo en suspensión en Canarias. En el conjunto del Archipiélago, las concentraciones más elevadas se esperan en Lanzarote y Fuerteventura.

En Santa Cruz de Tenerife, el termómetro alcanzará los 33 grados, con una mínima prevista de 24 grados.

Tenerife, en prealerta por altas temperaturas y calima

El Gobierno de Canarias ha declarado desde este lunes la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el territorio autonómico, que entra en vigor a las 11:00 horas, ante un episodio que tendrá sus valores más elevados durante el lunes y el martes.

La Dirección General de Emergencias ha adoptado la medida a partir de la información de la Aemet y otras fuentes disponibles, en aplicación del PEFMA. En Tenerife, las temperaturas podrán situarse este lunes entre 32 y 33 grados en medianías y cumbres del sur y oeste, además de determinadas zonas del área metropolitana.

La situación podría intensificarse el martes, cuando se espera un nuevo ascenso y podrán alcanzarse localmente los 35 grados en las medianías del sur de Tenerife y hasta 36 grados en la vertiente sur del área metropolitana.

Además, Canarias permanece desde las 00:00 horas de este lunes en prealerta por calima. El polvo en suspensión afectará a todo el Archipiélago, aunque en Tenerife se espera principalmente en medianías y cumbres.

En las medianías y cumbres de las islas las concentraciones de polvo podrán superar los 75 microgramos por metro cúbico e incluso alcanzar los 100. Emergencias advierte de que la calidad del aire podrá situarse entre desfavorable y muy desfavorable en determinadas zonas.

Santa Cruz llegará a 33 grados y el sur podrá alcanzar 34

La isla tendrá cielos poco nubosos o despejados en general, aunque se esperan intervalos nubosos en las costas durante la primera mitad del día. La calima afectará también a Tenerife.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas subirán ligeramente en general. El ascenso podrá ser moderado en las zonas bajas de la vertiente sur y en medianías orientadas al norte del área metropolitana.

Se alcanzarán entre 30 y 33 grados en las zonas bajas y de interior, con posibilidad de llegar localmente a los 34 grados especialmente en el sur. Santa Cruz de Tenerife registrará una mínima de 24 grados y una máxima de 33.

El viento será flojo del norte en las costas, con predominio del régimen de brisas, y flojo a moderado de componente sur en las zonas de interior.

Lanzarote y Fuerteventura, las más afectadas por la calima

Aunque Tenerife estará afectada por la calima, las concentraciones más significativas se esperan en Lanzarote y Fuerteventura.

En Lanzarote, los cielos estarán despejados, pero la calima tendrá una presencia destacada y podrán registrarse concentraciones significativas en superficie, especialmente desde la mañana.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y podrán mantenerse durante las horas nocturnas por encima de los 25 grados. Las máximas subirán de forma moderada, con un ascenso notable en las zonas de interior, donde será probable alcanzar o superar los 34 grados.

Arrecife tendrá una mínima de 24 grados y una máxima de 33. El viento será flojo y predominará el régimen de brisas.

En Fuerteventura se espera una situación muy similar. Habrá cielos despejados y calima, con probables concentraciones significativas en superficie desde la mañana. Las mínimas subirán ligeramente y podrán mantenerse por encima de los 25 grados durante la noche.

Las máximas experimentarán un ascenso moderado, que será notable en el interior, donde se podrán alcanzar o superar los 34 grados. Puerto del Rosario tendrá 24 grados de mínima y 32 de máxima.

Gran Canaria también tendrá hasta 34 grados

En Gran Canaria predominarán los cielos despejados o poco nubosos en las zonas bajas del norte, aunque la calima estará presente.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios y las máximas subirán ligeramente, con un ascenso moderado en zonas bajas y medianías, especialmente en las orientadas al sur y oeste.

Se alcanzarán entre 30 y 33 grados en amplias zonas de la vertiente sur, cumbres y medianías del norte y oeste, con posibilidad de llegar localmente a los 34. Las Palmas de Gran Canaria tendrá entre 23 y 29 grados.

El viento será flojo del norte en las costas y flojo a moderado de componente sur en zonas de interior.

La Gomera, La Palma y El Hierro también tendrán calima

En La Gomera, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos nubosos en las costas durante la primera mitad del día. La calima también afectará a la isla.

Las temperaturas tendrán pocos cambios en el sur y subirán ligeramente en el norte, especialmente las máximas. En zonas de interior se alcanzarán entre 30 y 33 grados, con posibilidad de llegar localmente a los 34.

San Sebastián de La Gomera tendrá una mínima de 24 grados y una máxima de 30. El viento será flojo del norte en las costas y flojo a moderado de componente sur en el interior.

En La Palma, habrá cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en las costas durante la primera mitad del día. La calima estará presente y las temperaturas tendrán pocos cambios.

En zonas de interior se alcanzarán los 30 grados. Santa Cruz de La Palma tendrá 23 grados de mínima y 29 de máxima.

En El Hierro, los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en las costas durante la primera mitad del día. También habrá calima.

Las temperaturas tendrán pocos cambios y se alcanzarán los 30 grados en zonas de interior. Valverde registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 30.

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Marejadilla, marejada y mar de fondo

En las aguas de Canarias se prevén vientos del norte y nordeste de fuerza 3 a 5, con áreas donde soplarán de fuerza 3 o 4. En las costas del sur, oeste y suroeste de las islas predominarán vientos variables de fuerza 1 a 3, acompañados de brisas y mar rizada.