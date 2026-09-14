El guachinche de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional: carnes a la brasa y vino de la tierra

Muchos vecinos y turistas buscan establecimientos en Tenerife en los que disfrutar de la cocina canaria tradicional a precios económicos. Uno de esos lugares es Pal Choso Guachinche, un local situado en Costa Adeje que ofrece una propuesta gastronómica centrada en los sabores de siempre, elaborados con productos de calidad.

Cocina canaria y carnes a la brasa

La carta del local reúne algunos de los platos más típicos de las islas, ofreciendo opciones perfectas para compartir o para disfrutar individualmente. Entre sus propuestas destacan:

Queso asado

Ropa vieja

Garbanzas

Champiñones rellenos de almogrote

Costillas con piña y guisadas

Carne cabra

Conejo frito

Carne en salsa

Además, uno de sus grandes atractivos son las carnes a la brasa, con platos como costillas, bistec de cerdo o ternera, costillas, chuletón de cerdo, solomillo, pollo asado o parrillada para compartir.

El establecimiento también cuenta con opciones de pescado como chocos asados o bacalao encebollado, ofreciendo una amplia variedad gastronómica a sus comensales.

Vino de la casa y postres caseros

En el guachinche, quienes busquen disfrutar de un buen vino podrán hacerlo de tinto y blanco afrutado de la casa servido a granel, procedente de productores de la zona.

Par poner el broche final a la comida, preparan una serie de postres caseros como quesillo o tarta de chocolate perfecta para completar la experiencia gastronómica y para los más golosos.

Horario y ubicación

Pal Choso Guachinche se encuentra en Avenida Austria, 2 (en el aparcamiento público situado detrás del parque acuático Aqualand), en Costa Adeje. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.

Abre todos los días de 14:00 horas a 23:00 horas, para ofrecer servicio de almuerzo y cenas a sus clientes