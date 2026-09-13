Narices de élite: la labor de las unidades caninas de La Laguna

"No hay nada que supere el olfato canino". Ni un invento que se asimile, ni un aparato que lo duplique. Además de ser el mejor amigo del hombre, los perros se han convertido en pequeños héroes sin capa entre los servicios de seguridad cuya nómina se basa en cachos de salchicha, mordedores, pelotas y caricias. Las Unidades Caninas, tanto de la Policía Local como de Protección Civil del municipio de San Cristóbal de La Laguna, han conseguido hacerse ver por su talento, trabajo y necesidad entre las intervenciones en las que han estado presentes y en las que en un futuro se les necesitará.

Aunque en sus inicios su despliegue se complicó, las unidades caninas actualmente cuentan con var ios grupos en la isla, desde La Laguna hasta Arona. Las "patrullas caninas" de Canarias contribuyen a que el orden ciudadano pueda ser controlado con más eficiencia y velocidad. Desde intervenciones con cargamentos pesados hasta rescates en edificios derrumbados, la efectividad de estas unidades ya es un hecho.

Dentro del Parque de Taco, la sede de la Unidad Canina K9 de la Policía Local comienza sus días entre cajas, muros y mercancía enterrada debajo de los árboles o envuelta en papel fino. Laika, Gramo, Kira y Coca son los cuatro perros que forman parte del equipo y están especializados en la detección de drogas y sustancias estupefacientes.

La unidad K9 antidrogas

Junto a David Cairós, jefe de la unidad, David Padilla y Jesús Moreno son los responsables de estos rastreadores, pero también sus dueños. "Nosotros nos llevamos el trabajo a casa, no los dejamos aquí encerrados como mucha gente piensa. Son parte de nuestra familia", comenta Padilla, compañero de Gramo y Coca. "Lo más importante de la dotación es el vínculo", explica uno de los agentes. La relación entre perro y guía es constante, ya que además de compañeros de trabajo comparten cada momento del día. "Al final, aquí estamos dedicados plenamente al perro, porque viven con nosotros, duermen con nosotros pero también los entrenamos para que no pierdan esa constancia", comenta Moreno, dueño de Kira y Laika, que ya se prepara para su entrenamiento matutino.

Esta unidad tuvo su primera oportunidad hace 18 años gracias a Padilla, cuando vio la necesidad y el beneficio que podía suponer tener compañeros tan capacitados como estos héroes perrunos. Según explica el oficial, "en 2008 les pedí que me diesen la oportunidad de demostrarles la rapidez que podía llegar a tener un perro entrenado, y mi compañera en aquel momento acabó encontrando kilos de cocaína enterrados debajo de un árbol en el parque". Así, en 2015 la Unidad Canina de San Cristóbal de La Laguna se hizo oficial.

Sin embargo, el equipo ha contado con contratiempos a lo largo de su funcionamiento. En 2022, la unidad tuvo un "parón", ya que "el jefe quiso reestructurar el equipo porque quería ver más policías en la calle", según cuenta el oficial. Ese momento técnico de la unidad se señala hoy como la causa de la crisis generacional que notan entre la manada. "Tenemos perros muy mayores como Gramo que ya va con la 'pata chula', y luego tenemos otros como Laika, que rondan los 11 meses".

Especialistas de nacimiento

Los perros comienzan su entrenamiento desde el destete. "Muchos de ellos vienen de madres y padres que ya han sido animales de rastreo", explica el entrenador y dueño. Muchos de ellos cuentan con una genética que los hace ideales para este tipo de tareas: "El 70% de sus habilidades son heredadas, el otro 30% es lo que le puedes enseñar". Desde pequeños empiezan con ejercicios de reconocimiento, escondiendo pequeñas muestras en cajas, muros, personas o diferentes rincones de la casa; posteriormente llega la parte de la generalización. "Si antes buscaban en un muro y le va genial, ahora tiene que hacerlo con una bicicleta, una pelota o un niño de por medio como distracción", añade Padilla. "Ahí empieza a ser algo más real".

Unidad canina de la Policía Local de La Laguna / Andrés Gutiérrez

Para ellos, además, todo este proceso no deja de ser un juego, pues, como comentan los oficiales, "al final son como niños". "Yo necesito que el perro esté ocho horas conmigo de servicio, y ¿cuál es la manera de que esté conmigo? El poder del juego", explica Moreno. De esta manera el "juego" ha dado grandes resultados. Desde diciembre de 2025, los agentes calculan cerca de 800 actas relacionadas con drogas que pudieron ser detenidas con éxito por el trabajo de la Unidad Canina, ya que sin ellos "tardarían horas en encontrar lo que ellos localizan en una".

Una unidad con obstáculos

Pese a los buenos resultados que ha dado la unidad, los oficiales reivindican la protección jurídica de los animales. Aunque estas unidades están reconocidas y reguladas, sus responsables consideran insuficiente la protección que reciben durante las intervenciones. "Muchas veces si uno de los sujetos le da una patada o golpea al animal, se consideraría maltrato animal, no atentado contra el cuerpo de policía", explica Moreno.

Aunque los compañeros caninos se encuentren día tras día delante del peligro, uno de los mayores inconvenientes que puede tener la Unidad en un día de patrulla "es que haya un chico con una pelota en el parque y el perro se vaya corriendo a jugar con ella", concluyen entre risas los oficiales. Mientras algunos compañeros caninos mantienen el narcotráfico bajo control en las calles, otros encuentran la oficina entre árboles, edificios destruidos, hierbajos y explanadas de tierra.

La Unidad Canina de Rescate de la Protección Civil de San Cristóbal de La Laguna fue creada para localizar personas vivas y restos humanos en situaciones peligrosas como estructuras colapsadas o espacios confinados. Lo hizo de la mano de Domingo Torres junto a su fiel compañera Neka, una pastora alemana que lleva con él desde que era una cachorra.

La unidad comenzó en 2003 fundada por Torres, que consiguió unir su pasión por las emergencias y los canes, junto a Floyd, el primer perro de rescate de toda la agrupación. "Venía de trabajar con perros en tareas relacionadas con el deporte. Un día me ofertaron ser uno de los componentes de la unidad y a partir de ahí empecé a formarme como guía canino para entrar en la agrupación", explica Torres. La idea principal consistía en "formar y colaborar con todas las agrupaciones posibles, tanto aquí como en la península para dar una respuesta mayor y más segura". De esa manera, se consolidaron como la segunda unidad canina más antigua de toda la provincia.

Ocho guías, veinte perros y una búsqueda

Actualmente son ocho los guías caninos que forman la unidad y cuentan con entre 16 y 20 perros, aunque no todos rastrean lo mismo. Cada compañero perruno está especializado en una modalidad: la búsqueda de personas viva o de restos humanos. "No tenemos perros duales, que busque vivos o muertos, porque es incompatible dentro de la búsqueda", explica Torres.

Unidad canina de Protección Civil / Arturo Jiménez

Cada perro está preparado para una especialidad concreta y, dentro de ella, para diferentes escenarios de búsqueda. En las grandes áreas, perros como Drako, un golden retriever, localizan a personas vivas desorientadas en montes, medianías o espacio abiertos. En las estructuras colapsadas, Neka y Unika, dos pastores alemanes, trabajan entre escombros y edificios derrumbados para encontrar a personas atrapadas. La unidad además cuenta con perros como Kodad, un pastor belga, especializados en la detección de restos humanos (ReHu). A estas modalidades se suma la búsqueda por olor de referencia o mantrailing, incorporada a la unidad en 2023 con dos sabuesas españolas, una de ellas llamada Google, entrenada para seguir el olor de una persona a partir de una prenda.

Sin embargo, el perro no es el único que debe aprender. El guía también se prepara para todo aquello que pueda encontrarse durante una intervención, con formación como primeros auxilios, primeros auxilios veterinarios, rescate en montaña, trabajo vertical, estructuras colapsadas, radio o conducción 4x4. "No solo es saber buscar. El guía, como equipo, como binomio, tiene que saber desenvolverse dentro del entorno", explica domingo.

El entrenamiento de estos peludos patrulleros es diversa pero efectiva. Desde escaleras, cascabeles hasta variar los espacios en diferentes montes para evitar que los perros se acostubren a los escenarios. La unidad, además de entrenar en la base de Valle Colino, unas instalaciones de casi 2.000 metros cuadrados donde concentran la mayoría de entrenamientos, también utiliza otros espacios para permitir que los animales se acostumbren a los derrumbes, con diferentes obstáculos o poca visibilidad.

Olfato con premio

Pese a la buena forma física en la que se encuentran los perros, hay misiones en las que les cuesta más oler, produciendo una fatiga psicológica entre los compañeros peludos. Una búsqueda puede prolongarse entre 20 o 25 minutos, e incluso una hora, manteniendo el nivel de activación del perro alto durante todo el tiempo sin recibir una recompensa. "Es como tu trabajo, que tienes tu sueldo a fin de mes. El perro empieza a trabajar y sabe que va a recibir su recompensa", explica Torres. Cuando una búsqueda se alarga demasiado sin éxito, el guía debe mantener la motivación del animal escondiendo recompensas cerca para una localización rápida y así evitar el cansancio psicológico entre compañeros.

Entre las misiones en las que han estado presentes, la Unidad Canina de Protección Civil ha sido reconocida por sus grandes dotes. Ha sido tal que se planeó una incursión a Venezuela tras los recientes derrumbamientos registrados en el país. Finalmente, la falta de apoyo logístico impidió el desplazamiento, aunque la unidad está preparada para actuar fuera de Tenerife.

Y es que, pese a ser una vocación voluntaria, "somos profesionales, nos dedicamos a salvar vidas y ya sea por respeto a la víctima o a la familia, tenemos que entrenar todas nuestras capacidades para conseguir el mejor resultado". "Al final del día no es lo mismo un gramo de coca que una vida en juego", concluye Torres.