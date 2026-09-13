Los trabajadores del refuerzo BRIFOR de Gesplan denuncian desigualdades laborales frente al personal propio del Cabildo

Los trabajadores del Refuerzo BRIFOR, incorporados por Gesplan al dispositivo contra incendios del Cabildo de Tenerife, denuncian peores condiciones laborales que el personal propio de la Corporación que desempeña las mismas funciones. Señalan diferencias en salarios, jornadas y contratación que, según sostienen, dificultan la estabilidad de las cuadrillas y la permanencia de efectivos con experiencia.

El refuerzo se incorpora al dispositivo durante la campaña de incendios y sus trabajadores se integran en las mismas brigadas que el personal propio del Cabildo, aunque con una relación laboral diferente al estar contratados a través de Gesplan. Este año, el operativo cuenta con más de 760 efectivos, de los que 216 pertenecen a las brigadas propias y 105 al refuerzo de Gesplan.

Jornadas y desplazamientos

Entre las principales quejas, los trabajadores sitúan el salario en torno a los 1.300 euros, las jornadas de doce horas y unos cuadrantes que concentran una elevada carga de trabajo durante la campaña. También denuncian que los desplazamientos hasta las bases no computan como tiempo de trabajo al fichar en el lugar de destino. En bases alejadas como Vilaflor, aseguran que los trayectos pueden añadir hasta tres horas diarias, una combinación que, sostienen, dificulta cubrir determinadas vacantes.

Los turnos, como señala Manuel Ramos, delegado de UGT, "se organizan en ciclos de dos días de trabajo y dos de descanso, con periodos de hasta 12 horas diarias y con semanas en las que se superan las 37,5 horas y otras de descanso para compensar las horas acumuladas". Los trabajadores consideran que este sistema y el carácter fijo discontinuo de los contratos, que limita su actividad a la campaña de incendios, dificultan mantener una plantilla estable. Parte de los efectivos, aseguran, termina buscando otras opciones laborales después de varias temporadas, mientras el Cabildo refuerza su plantilla propia y reduce progresivamente el peso del personal contratado a través de Gesplan.

Pérdida de experiencia

Según los datos manejados por UGT, alrededor del 60 % de los trabajadores afrontaba su primera campaña en algunos operativos. "La rotación tiene especial relevancia en la extinción de incendios, donde la experiencia acumulada resulta clave", afrima Ramos. Es más, los trabajadores denuncian que parte de los efectivos con varias temporadas abandona el servicio por las peores condiciones respecto al personal propio del Cabildo, pese a desempeñar las mismas funciones, lo que obliga a incorporar continuamente nuevo personal.

Todo ello podría cambiar con el nuevo convenio colectivo de Gesplan, ya negociado y pendiente de completar su tramitación administrativa. Según UGT, contempla una subida salarial de entre el 20 % y el 30 % para el personal de campo, además de otras mejoras. Mientras no entre en vigor, los trabajadores siguen sujetos al convenio actual, vigente desde 1998.

Cuestionan el modelo

En paralelo, UGT presentó en mayo una reclamación ante el Tribunal Laboral de Canarias para reconocer la categoría y la cotización de estos trabajadores como bomberos forestales. Según el sindicato, Gesplan ha aceptado la petición y tramita los cambios ante la Seguridad Social. También reclama revisar los cuadrantes y acercar los turnos del refuerzo a los del personal propio, con la posibilidad de recurrir a un conflicto colectivo si no se modifica la jornada.

La cuestión de fondo, según UGT, no está tanto en la actuación de la empresa como en el modelo mediante el que se presta parte del servicio. La Administración insular encomienda una parte del dispositivo a una empresa pública y esta ejecuta el servicio con los recursos establecidos. Ramos desvincula a Gesplan de la decisión sobre el modelo y sostiene que "el problema está en que las tarifas de estas encomiendas son demasiado bajas", lo que, a juicio del sindicato, acaba repercutiendo en los salarios, la duración de los contratos y la intensidad de los turnos y dificulta consolidar equipos con experiencia.

Ante las consultas realizadas a las partes aludidas, el Cabildo se limitó a remitir a Gesplan y la empresa aseguró que cumple el convenio.