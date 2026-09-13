El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 13 de septiembre, con Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,450€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,458€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,340€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,358€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,469€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Adeje, isla de Tenerife, Autopista TF-1, cruce La Caleta, donde el precio del Gasóleo A es de 1,469€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el diésel está a 1,469€ el litro. La segunda mejor opción está en Adeje, a 1,469€ el litro en TGAS-TU TRÉBOL en Autopista TF-1, cruce La Caleta.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, a la gasolinera TGAS-TU TRÉBOL, donde el litro está a 1,450€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,458€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy domingo 13 de septiembre, está en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL, donde está a 1,340€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, a 1,358€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

La gasolina más barata de este domingo en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,708€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,714€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 13 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,545€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,614€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,669€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tazacorte, estación de SHELL en Avenida de la Constitución, donde se puede encontrar el gasoil a 1,724€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,889€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,889€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 13 de septiembre con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,609€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,729€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,749€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,859€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy domingo 13 de septiembre, está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde está a 1,699€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a 1,709€ el litro en la estación SAN SEBASTIAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a la gasolinera OCÉANO PLAYA SANTIAGO, donde el litro está a 1,869€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la SAN SEBASTIAN, que está a 1,879€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Alajeró, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde el diésel está a 1,829€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,839€ el litro en SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón.

La gasolina más barata de este domingo en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 13 de septiembre, está en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,340€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,358€ el litro.

El diésel más barato está en TGAS-TU TRÉBOL, a 1,469€ el litro, situada en Polígono Industrial El Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 1,499€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,450€ el litro, en Polígono Industrial El Mayorazgo en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,458€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este domingo en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 1,499€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,499€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio PCAN, en Avenida Los Menceyes, 223, donde está a 1,388€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE SANTA AMELIA, 20, en la estación OCÉANO TACO que tiene la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Los Menceyes, 223, con un precio de 1,498€ el litro de Gasolina 98 en la estación PCAN. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,499€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [13/09/2026 9:22:34]