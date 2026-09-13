El espectáculo de drones que unió las ocho islas de Canarias para formar Tenerife en Los Realejos

La imagen de las ocho islas de Canarias unidas en el cielo para formar Tenerife sorprendió este sábado a los asistentes a la 9ª Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife, celebrada en la Playa de El Socorro, en Los Realejos.

El momento, recogido en un vídeo publicado por Turismo de Los Realejos, muestra el espectáculo de drones que puso el broche visual a una jornada dedicada al vino, la gastronomía y la música. Decenas de personas se concentraron frente al mar para seguir la coreografía luminosa y grabar con sus teléfonos móviles la figura que iba tomando forma en el cielo.

El espectáculo utilizó numerosos drones iluminados para dibujar diferentes formas sobre la costa. Entre ellas apareció la representación del Archipiélago, que terminó dando paso a la silueta de Tenerife, uno de los momentos que más llamó la atención entre los asistentes.

Un espectáculo de drones sobre la Playa de El Socorro

La celebración tuvo lugar durante la noche del sábado 12 de septiembre en uno de los enclaves costeros más conocidos de Los Realejos. La Playa de El Socorro acogió durante horas la programación de la Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife, que combinó la actividad gastronómica y vinícola con diferentes propuestas musicales.

El espectáculo de drones añadió un componente visual a la celebración y permitió contemplar desde la playa las figuras luminosas sobre el cielo nocturno.

El vídeo difundido por Turismo de Los Realejos permite observar especialmente la reacción del público ante la evolución de las formas. Los asistentes siguen las luces desde la costa mientras el dibujo de drones va cambiando hasta representar la isla de Tenerife.

Vinos de Tenerife y Gran Canaria

La 9ª Gran Fiesta de los Vinos de Tenerife reunió en esta edición 79 referencias vinícolas de 25 bodegas, además de ocho establecimientos de restauración que ofrecieron 37 propuestas gastronómicas.

La cita contó también con Gran Canaria como isla invitada, con nueve bodegas de la DOP Gran Canaria y 15 referencias. Tenerife estuvo representada por 16 bodegas, con 64 vinos procedentes de las denominaciones de origen Valle de La Orotava, Islas Canarias, Abona y Tacoronte-Acentejo.

La oferta gastronómica incorporó además opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Durante la jornada actuaron Vamos y la liamos, Sin cobertura y Stereogroove, con música en directo desde las 18:00 horas y hasta la madrugada.