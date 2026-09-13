Calima y temperaturas en alza este domingo en Tenerife: la Aemet prevé que se alcancen los 32 grados

Tenerife vivirá este domingo una jornada de temperaturas al alza, con valores que alcanzarán los 32 grados en Santa Cruz de Tenerife y que podrán superar los 30 grados en diferentes puntos del sureste de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé además la presencia de calima en medianías y zonas altas, en una jornada en la que predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En la capital tinerfeña se esperan 24 grados de mínima y 32 de máxima. El ascenso térmico será ligero a moderado y tendrá especial incidencia en las medianías y cumbres. En las zonas bajas del sureste del área metropolitana será especialmente probable que el termómetro supere los 30 grados.

También se esperan valores superiores a los 30 grados en las medianías orientadas al sureste de la isla.

Más claros durante las horas centrales

El cielo presentará intervalos nubosos en las zonas bajas de la vertiente norte durante las primeras horas del domingo. Esta nubosidad tenderá a disminuir durante las horas centrales, cuando se abrirán más claros.

En el resto de Tenerife predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde podrían aparecer algunos intervalos nubosos en el sur.

La calima afectará principalmente a las medianías y zonas altas, en una situación que también se repetirá en otras islas de Canarias.

El viento será del nordeste, flojo a moderado en las zonas bajas, mientras que en las cumbres predominará la componente este. El viento perderá intensidad en algunas zonas a lo largo de la jornada.

Hasta 34 grados en Gran Canaria

Tenerife no será la única isla que registre temperaturas elevadas. En Gran Canaria se superarán los 30 grados en cumbres y medianías del sur, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 grados. Las Palmas de Gran Canaria tendrá una máxima prevista de 28 grados.

En Lanzarote, Arrecife llegará a 31 grados, mientras que en zonas de interior será probable alcanzar los 30. La calima tendrá mayor incidencia en esas áreas.

Fuerteventura registrará hasta 29 grados en Puerto del Rosario, aunque las temperaturas podrán alcanzar los 30 grados en el interior. En la isla soplará viento moderado del norte, con intervalos fuertes en el sur de Jandía durante la madrugada.

En La Gomera, San Sebastián alcanzará los 30 grados, con un ascenso térmico más acusado en medianías y cumbres. También se espera calima en las zonas altas.

La Palma tendrá una máxima de 30 grados en Santa Cruz de La Palma. La nubosidad se concentrará principalmente en las vertientes norte y este, con tendencia a reducirse durante las horas centrales.

En El Hierro, Valverde registrará 18 grados de mínima y 23 de máxima. La isla tendrá intervalos nubosos en las zonas bajas del norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

La situación marítima estará marcada por el viento

En el mar, el viento soplará del norte y nordeste con fuerza 5 o 6, con posibles repuntes ocasionales hasta fuerza 7. Estas condiciones dejarán marejada o fuerte marejada.

En las costas del sur y suroeste de las islas el viento será más débil y variable, de fuerza 1 a 3, con mar rizada.

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La previsión también apunta a mar de fondo del norte o nordeste, con olas de entre uno y dos metros.