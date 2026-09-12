El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife acoge la exposición 'Concomitancias' sobre los legados indígenas de México

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) acoge hasta el próximo noviembre la exposición ‘Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias’, una propuesta que pone en diálogo las trayectorias históricas y culturales de ambos territorios.

La muestra forma parte de la programación de la XIII edición del Festival MUSA México, organizada por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, y podrá visitarse en el MUNA con entrada gratuita.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que “la muestra aporta una mirada diferente sobre la relación entre Canarias y México, porque no se limita a mostrar sus vínculos históricos, sino que invita a reflexionar sobre cómo esos legados siguen presentes en nuestras identidades y en nuestra manera de entender el territorio”.

Para Acha, “Concomitancias contribuye de manera especial al XIII Festival MUSA porque amplía el diálogo entre ambos países desde el conocimiento, el patrimonio y la creación contemporánea, y convierte al MUNA en un espacio de encuentro donde descubrir, compartir y reflexionar sobre aquello que nos une y también sobre nuestras diferencias”.

Una vez más, animó a la ciudadanía a acercarse al museo “para disfrutar de una programación que ofrece muchas maneras de acercarse a la cultura mexicana, desde la exposición y las conferencias hasta la música, el cine, la danza, los talleres y la gastronomía”.

La exposición está comisariada por Néstor Yanes, responsable de la Unidad de Difusión y Comunicación de Museos de Tenerife, y Gloria Godínez, investigadora académica y creadora de las artes vivas, de origen mexicano y residente en Gran Canaria. Sus diferentes perspectivas permiten abordar las relaciones entre ambos territorios desde la museología, la antropología, el arte y el pensamiento contemporáneo.

Uno de sus principales ejes es el legado indígena y su permanencia en el presente a través de la arqueología, la fe popular, el arte y las identidades contemporáneas. La muestra parte de las reflexiones del antropólogo y museólogo canario Fernando Estévez González (1953-2016), cuya visión de lo indígena como una cuestión de presente y futuro inspira esta mirada transatlántica.

Seis ámbitos

‘Concomitancias’ se articula en seis ámbitos: ‘Orígenes’; ‘Aculturación europea y sincretismos’; ‘Rutas comerciales y revoluciones atlánticas’; ‘Modernidades periféricas’; ‘Nuevos centros, nuevas periferias’; y ‘Horizontes’. El recorrido se completa con ‘El sendero de la cochinilla’, un relato que aborda otro de los puntos de conexión entre Canarias y México a través de la historia de este insecto y su importancia para la obtención de tintes.

El proyecto es fruto de la colaboración entre instituciones culturales y académicas de Canarias, cuyos fondos, colecciones y conocimientos han contribuido a construir el diálogo que propone la muestra.

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‘Concomitancias’ cuenta con la participación del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife; Gobierno de Canarias; Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM; Casa de Colón; Casa Museo Antonio Padrón. Cabildo de Gran Canaria; CEDOCAM Centro de Documentación de Canarias y América; Colección Ahembo; Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Diócesis Nivariense); Fundación CajaCanarias; FEDAC Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria; Fundación Canaria México Canarias; Galería Saro León; MAIT Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife; Museo Arqueológico de Tenerife; Museo de Ciencias Naturales de Tenerife; Museo de Historia y Antropología de Tenerife; Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife; TEA Tenerife espacio de las Artes y Universidad de La Laguna.