Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas emisiones en Santa CruzTiempo en TenerifeAparcamiento en La LagunaGeotermia en CanariasVertidos en TenerifeMultas en Tacoronte
instagramlinkedin

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife acoge la exposición 'Concomitancias' sobre los legados indígenas de México

La muestra analiza los vínculos históricos y culturales entre Canarias y México a través de seis ámbitos temáticos que incluyen arqueología, arte contemporáneo y el legado de la cochinilla

Detalle de la exposición en el MUNA

Detalle de la exposición en el MUNA / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) acoge hasta el próximo noviembre la exposición ‘Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias’, una propuesta que pone en diálogo las trayectorias históricas y culturales de ambos territorios.

La muestra forma parte de la programación de la XIII edición del Festival MUSA México, organizada por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, y podrá visitarse en el MUNA con entrada gratuita.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que “la muestra aporta una mirada diferente sobre la relación entre Canarias y México, porque no se limita a mostrar sus vínculos históricos, sino que invita a reflexionar sobre cómo esos legados siguen presentes en nuestras identidades y en nuestra manera de entender el territorio”.

Para Acha, “Concomitancias contribuye de manera especial al XIII Festival MUSA porque amplía el diálogo entre ambos países desde el conocimiento, el patrimonio y la creación contemporánea, y convierte al MUNA en un espacio de encuentro donde descubrir, compartir y reflexionar sobre aquello que nos une y también sobre nuestras diferencias”.

Una vez más, animó a la ciudadanía a acercarse al museo “para disfrutar de una programación que ofrece muchas maneras de acercarse a la cultura mexicana, desde la exposición y las conferencias hasta la música, el cine, la danza, los talleres y la gastronomía”.

La exposición está comisariada por Néstor Yanes, responsable de la Unidad de Difusión y Comunicación de Museos de Tenerife, y Gloria Godínez, investigadora académica y creadora de las artes vivas, de origen mexicano y residente en Gran Canaria. Sus diferentes perspectivas permiten abordar las relaciones entre ambos territorios desde la museología, la antropología, el arte y el pensamiento contemporáneo.

Uno de sus principales ejes es el legado indígena y su permanencia en el presente a través de la arqueología, la fe popular, el arte y las identidades contemporáneas. La muestra parte de las reflexiones del antropólogo y museólogo canario Fernando Estévez González (1953-2016), cuya visión de lo indígena como una cuestión de presente y futuro inspira esta mirada transatlántica.

Seis ámbitos

Concomitancias’ se articula en seis ámbitos: ‘Orígenes’; ‘Aculturación europea y sincretismos’; ‘Rutas comerciales y revoluciones atlánticas’; ‘Modernidades periféricas’; ‘Nuevos centros, nuevas periferias’; y ‘Horizontes’. El recorrido se completa con ‘El sendero de la cochinilla’, un relato que aborda otro de los puntos de conexión entre Canarias y México a través de la historia de este insecto y su importancia para la obtención de tintes.

El proyecto es fruto de la colaboración entre instituciones culturales y académicas de Canarias, cuyos fondos, colecciones y conocimientos han contribuido a construir el diálogo que propone la muestra.

Noticias relacionadas

‘Concomitancias’ cuenta con la participación del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife; Gobierno de Canarias; Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM; Casa de Colón; Casa Museo Antonio Padrón. Cabildo de Gran Canaria; CEDOCAM Centro de Documentación de Canarias y América; Colección Ahembo; Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Diócesis Nivariense); Fundación CajaCanarias; FEDAC Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria; Fundación Canaria México Canarias; Galería Saro León; MAIT Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife; Museo Arqueológico de Tenerife; Museo de Ciencias Naturales de Tenerife; Museo de Historia y Antropología de Tenerife; Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife; TEA Tenerife espacio de las Artes y Universidad de La Laguna.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
  2. Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable
  3. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  4. Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
  5. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  6. El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
  7. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
  8. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife acoge la exposición 'Concomitancias' sobre los legados indígenas de México

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife acoge la exposición 'Concomitancias' sobre los legados indígenas de México

El restaurante de este municipio de Tenerife donde el choco y el calamar sahariano sorprenden a sus clientes

El restaurante de este municipio de Tenerife donde el choco y el calamar sahariano sorprenden a sus clientes

Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra y poner en riesgo la seguridad del resto de vehículos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra y poner en riesgo la seguridad del resto de vehículos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños: cambiar la ruta del GPS mientras conduces puede costarte 200 euros y 6 puntos por incumplir esta norma de la DGT

La Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños: cambiar la ruta del GPS mientras conduces puede costarte 200 euros y 6 puntos por incumplir esta norma de la DGT

La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Suben las temperaturas en Tenerife este sábado y el termómetro podrá superar los 30 grados

Suben las temperaturas en Tenerife este sábado y el termómetro podrá superar los 30 grados

Especialistas de 20 nacionalidades buscan más energía geotérmica en las entrañas de Tenerife tras el hallazgo de una primera reserva

Especialistas de 20 nacionalidades buscan más energía geotérmica en las entrañas de Tenerife tras el hallazgo de una primera reserva

Un estudio determinará el estado de los ejemplares de dragos de Los Realejos

Un estudio determinará el estado de los ejemplares de dragos de Los Realejos
Tracking Pixel Contents