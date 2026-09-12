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Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra y poner en riesgo la seguridad del resto de vehículos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Las autoridades insisten en la importancia de señalizar correctamente las maniobras al volante para evitar situaciones de peligro

Los agentes de tráfico revisan el error que muchos conductores comenten a diario

Los agentes de tráfico revisan el error que muchos conductores comenten a diario / eldia.es

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Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil buscan concienciar a los conductores sobre señalizar correctamente la intención de realizar una maniobra, es decir, hacer un uso correcto de los intermitentes para avisar al resto de conductores sobre la intención de ejecutar un movimiento al volante.

El gran olvidado de muchos conductores

El uso de los intermitentes es una de las acciones más básicas al volante, pero también una de las más olvidadas. No señalizar correctamente una maniobra pone en riesgo tanto la propia seguridad como la del resto de vehículos que circulan por la vía. Además, hacer un uso incorrecto de esta señal óptica puede acarrear sanciones económicas.

El Reglamento General de Circulación recoge que los conductores están obligados a advertir al resto de usuarios sobre cualquier maniobra que vayan a ejecutar. Está señalización garantiza la seguridad vial y ayuda a reducir el número de accidentes de tráfico.

Si haces esto con los intermitentes puedes recibir esta multa

El mal uso de los intermitentes puede acarrear sanciones económicas / Neomotor

¿Cuándo se deben utilizar los intermitentes?

Los intermitentes son las señales ópticas mediante las que se entienden los conductores y manifiestan la intención que tiene al volante. Estos deben utilizarse en diferentes situaciones:

  • Cambios de dirección
  • Cambios de carril
  • Adelantamientos
  • Salidas de rotondas
  • Paradas o maniobras para realizar un aparcamiento
  • Incorporaciones a la vía

Un uso incorrecto puede generar situaciones peligros e incluso accidentes de tráfico que se podrían haber evitado pulsando el intermitente. "Es gratis y suena bien", insiste la Policía Nacional.

Además, para evitar errores los expertos aconsejan seguir la regla RSM (Retrovisor-Señal-Maniobra). En primer lugar, los conductores deben comprobar el entorno a través de los retrovisores. A continuación deben señalizar la maniobra con el intermitente para avisar al resto de vehículos su intención. Una vez ya ha llevado a cabo los dos pasaos previos, el conductor puede ejecutar la maniobra siempre y cuando sea seguro.

Sanciones

El uso incorrecto de los intermitentes se considera una infracción y está sancionado. Los conductores se enfrentan a multas de 200 euros por no señalizar una maniobra con ninguna señal óptica y 80 euros si no se señaliza correctamente o con la suficiente antelación.

También se sanciona cuando los intermitentes no funcionan correctamente o no cumplen con la intensidad de luz exigida, algo que puede suponer un riesgo para el resto de conductores que no visualicen la intención que tiene el vehículo.

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Desde RACE insisten en la importancia de comprobar el buen funcionamiento de los intermitentes para garantizar la seguridad vial y mejorar la convivencia en las carreteras.

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