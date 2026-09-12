Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas emisiones en Santa CruzTiempo en TenerifeAparcamiento en La LagunaGeotermia en CanariasVertidos en TenerifeMultas en Tacoronte
instagramlinkedin

La Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños: cambiar la ruta del GPS mientras conduces puede costarte 200 euros y 6 puntos por incumplir esta norma de la DGT

El Reglamento General de Circulación exige que la superficie acristalada del vehículo permita una visibilidad diáfana

La Guardia Civil de Tráfico se pone seria con los conductores

La Guardia Civil de Tráfico se pone seria con los conductores / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

Durante los desplazamientos de verano, miles de conductores recurren al GPS para llegar a su destino. Aplicaciones como Google Maps, Waze o Mapas se han convertido en herramientas imprescindibles para poder llegar al destino. Sin embargo, la Dirección Genera de Tráfico recuerda que no utilizarlas correctamente puede acarrear sanciones económicas.

El organismo no sanciona a los conductores por no utilizar bien las aplicaciones de GPS, sino por manipular el móvil buscando el destino o no llevarlo en un soporte en un lugar correcto.

Tráfico no multa por el soporte, sino por donde se coloca

El soporte debe colocarse en una zona donde no interfiera en el campo visual. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación establece que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule". Es decir, ningún objeto puede obstaculizar el campo de visión del conductor.

Si un agente considera que el soporte obstaculiza la visión, el conductor puede enfrentarse a una multa de 100 euros aunque sin pérdida de puntos.

Un conductor lleva su móvil en un soporte para el coche.

Un conductor lleva su móvil en un soporte para el coche. / Shutterstock

Las multas se agravan si se manipula el teléfono al volante

Los conductores pueden enfrentarse a sanciones más graves, e incluso con perdida de puntos si se manipula el GPS durante la conducción.

  • Tocar la pantalla se circula está sancionado con 200 euros y la pérdida de tres puntos aunque el móvil se encuentre en el soporte.
  • Si el móvil se lleva en una mano y el conductor lo está manipulando, se enfrenta a sanciones de 200 euros y pérdida de seis puntos del carnet.

¿Dónde colocar el soporte?

Los soportes de rejilla de ventilación son los más recomendados, ya que no interfieren en el campo de visión. Los soportes de ventosa también se aconsejan siempre que no se coloquen en el centro del parabrisas. Sin embargo, los soportes que se colocan en el retrovisor o volante están totalmente desaconsejados por las autoridades porque interfieren directamente en la conducción.

Además, el soporte debe estar fijado correctamente para que no se caiga durante una maniobra.

Noticias relacionadas y más

Tráfico recuerda que preparar la ruta antes de iniciar el trayecto y evitar manipular dispositivos durante la marcha son dos medidas clave para reducir distracciones y garantizar la seguridad vial.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
  2. Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable
  3. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  4. Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
  5. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  6. El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
  7. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
  8. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla

Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra y poner en riesgo la seguridad del resto de vehículos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 200 euros por no utilizar correctamente esta señalización en una maniobra y poner en riesgo la seguridad del resto de vehículos: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños: cambiar la ruta del GPS mientras conduces puede costarte 200 euros y 6 puntos por incumplir esta norma de la DGT

La Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños: cambiar la ruta del GPS mientras conduces puede costarte 200 euros y 6 puntos por incumplir esta norma de la DGT

La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La gasolina más barata de este sábado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Suben las temperaturas en Tenerife este sábado y el termómetro podrá superar los 30 grados

Suben las temperaturas en Tenerife este sábado y el termómetro podrá superar los 30 grados

Especialistas de 20 nacionalidades buscan más energía geotérmica en las entrañas de Tenerife tras el hallazgo de una primera reserva

Especialistas de 20 nacionalidades buscan más energía geotérmica en las entrañas de Tenerife tras el hallazgo de una primera reserva

Un estudio determinará el estado de los ejemplares de dragos de Los Realejos

Un estudio determinará el estado de los ejemplares de dragos de Los Realejos

Nueve multas al día en Tacoronte: la cifra de sanciones en el municipio se dispara entre mayo y junio

Nueve multas al día en Tacoronte: la cifra de sanciones en el municipio se dispara entre mayo y junio

Tenerife esteriliza a 1.950 perros y gatos y evita el nacimiento de unos 10.500 felinos

Tenerife esteriliza a 1.950 perros y gatos y evita el nacimiento de unos 10.500 felinos
Tracking Pixel Contents