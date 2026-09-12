La Hoya donde nació San Miguel

El Sur también existe y puede presumir de joyas como el caserío de La Hoya, situado por encima de Aldea Blanca, en San Miguel de Abona. Tras dejar atrás el castillo que acoge espectáculos ecuestres para visitantes, aparece un paisaje distinto: caminos antiguos, bancales, fuentes, hornos y casas con siglos de historia.

La protección del enclave también tiene recorrido. En 1993 se realizaron trabajos de investigación, limpieza y reconstrucción del horno de tejas; en 2007 se solicitó la protección del conjunto y en 2015 fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Etnológico. La declaración abarca viviendas, huertas, eras, fuentes y caminos ligados a la vida tradicional.

Ajeno al bullicio turístico, La Hoya conserva huellas anteriores a la conquista. Francisco Donate, coordinador del Área de Patrimonio Histórico de San Miguel y vinculado familiarmente al lugar, explica que el caserío se levanta sobre un antiguo espacio de ocupación aborigen. En el entorno existen cazoletas, grabados rupestres, cuevas habitacionales y espacios pastoriles.

Tenerife Vaciada: La Hoya, San Miguel de Abona / Arturo Jiménez

Agua, caminos y los orígenes de San Miguel

La presencia de agua resultó decisiva. Había tres fuentes: La Hoya, Tamaide y Lunchón. Ese recurso, unido a su posición estratégica, favoreció el asentamiento. Por allí pasaba el Camino Real del Sur y partían rutas hacia Aldea Blanca, Arona, San Miguel y Vilaflor.

La Hoya fue lugar de residencia y tránsito. Esa actividad llegó a justificar incluso una herrería para atender a los animales que recorrían los caminos. Como apunta Donate, cuando un lugar tenía herrería ya se hablaba «de palabras mayores».

San Miguel perteneció durante siglos a Vilaflor. Las dificultades de comunicación y el crecimiento de los pagos situados a menor altitud impulsaron la separación, consumada en 1798.

Entre los elementos característicos están sus viviendas tradicionales, muchas con cubiertas a dos aguas. La documentación acredita tres hornos de teja, aunque solo uno permanece en pie. También hubo hornos para secar higos, eras para trillar y aljibes. Bajo algunas huertas quedan cuevas de las que se extraía jable para mejorar los cultivos.

Ese conjunto explica el valor etnológico del enclave: un paisaje rural ligado al agua, la agricultura, los caminos y los oficios.

Hoy apenas viven familias de forma estable en la parte histórica. Frente al crecimiento turístico de la costa —San Miguel ha triplicado los alrededor de 8.000 habitantes que tenía hace tres décadas—, La Hoya conserva la memoria de las medianías.

La memoria familiar

Para conocerla con una carga más emocional aparece Carlos Lemus. Reside en Aldea Blanca, por lo que resulta obligado preguntarle si se le puede presentar como vecino del caserío. «Tú verás», responde. Es nieto de Juan Manuel Marrero García, conocido como ‘el Único’, apodo nacido de una curiosa sucesión de hijos únicos. Carlos nació en El Roque y se crió en Guargacho, pero su madre era de La Hoya y la familia conservó propiedades.

La actual Casa Rural Vera de La Hoya era casi una ruina cuando decidió recuperar la antigua construcción. «Fue una locura», resume. Detrás estaba la promesa hecha a su abuelo Juan de reconstruir la vivienda antes de que muriera.

Las obras comenzaron en 1999 y la casa abrió en septiembre de 2004. Su abuelo, fallecido dos años después, pudo verla terminada. El inmueble dispone de seis habitaciones dobles y conserva una arquitectura en la que vivienda, cuadras, graneros y almacenes forman un todo.

Carlos estudió Administración y Finanzas, aunque su actividad principal acabó ligada a la construcción. «Yo como del cemento», presume. La empresa nació junto a su hermano, mecánico, para ganar dinero con el que montar un taller de automóviles. El taller nunca llegó y la constructora acabó especializándose en casas antiguas.

Carlos distingue entre La Hoya de arriba y La Hoya de abajo. Entre ambas discurre el viejo camino real y aparecen la Fuente de Tamaide, la Fuente de La Hoya, el aljibe comunitario, la cruz de caminos y el horno de tejas.

Su abuelo hablaba de seis hornos. Tal vez se refiriera a los existentes en todo el municipio, incluso siete, precisa Francisco Donate.

Cuando todo quedaba lejos

El paseo desmonta cualquier visión idealizada del pasado. La Hoya fue un núcleo humilde, durante años sin agua corriente, electricidad ni acceso para vehículos. Para ir a la escuela, comprar o acudir al médico había que caminar kilómetros. «Pasaron muchas miserias y hambre», recuerda Carlos.

En su etapa de mayor población pudo reunir a medio centenar de familias, según Patrimonio Histórico de San Miguel, durante la segunda mitad del siglo XIX. El aislamiento explica buena parte del despoblamiento. El abuelo de Carlos fue, según relata, uno de los últimos en marcharse, en 1964, rumbo a El Roque.

Desde el caserío surge la referencia al vecino mirador de La Centinela. Carlos lo considera una oportunidad desaprovechada: fue rehabilitado, funcionó como restaurante y acabó cerrando. Tras años sin actividad llegaron el deterioro y los actos vandálicos.

A la entrada del camino aparece Domingo Cuello Felipe, de raíces gomeras y residente desde hace más de cuatro años. Trabajó durante años con máquinas recreativas. Hoy cuida una propiedad y forma parte del reducido grupo de familias que habita La Hoya.

El precio de la tranquilidad

Junto a su casa está la vivienda del matrimonio formado por Yumila Cruz y José Rodríguez, padres de dos hijos y residentes desde hace unos veinte años. El inmueble pertenecía al padre de José, que les permitió rehabilitarlo.

Yumila resume la vida aquí con una paradoja: «Lo mejor es la tranquilidad y lo peor, la lejanía de todo». Trabaja fuera y reconoce que la distancia pesa especialmente cuando hay hijos. Su hija, próxima a cumplir 16 años, estudia Bachillerato en Granadilla y depende del coche familiar o la guagua.

José conoce cuánto ha cambiado el lugar. Su padre cultivaba estas tierras y él recuerda cuando apenas se podía llegar en vehículo. La carretera supuso un antes y un después, al igual que las obras del mirador de La Centinela, que, según rememora, facilitaron alrededor del año 2000 la llegada de la electricidad.

Mecánico autónomo, José se toma con humor los desplazamientos. Cuando se le pregunta si no se cansa de subir y bajar cada día, responde: «Más me cansaría caminando».

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Yumila y José son conscientes del privilegio de vivir en este caserío, pero también experimentan en carne propia el precio que se paga por la tranquilidad: la distancia, la dependencia del coche y la falta de servicios. Es la contrapartida de residir en un lugar que permanece alejado del mundanal ruido de la civilización.

Carlos Lemus, vecino de La Hoya. / Arturo Jiménez

El padre de la heredera Carlos Lemus, 49 años, evidencia en el hablar el conocimiento de La Hoya. Vive con su pareja desde hace 17 años y tiene una hija de ocho que vuelve a prolongar una curiosa tradición familiar: es hija única, sobrina única y nieta única. Él bromea con que será «la heredera», aunque enseguida rebaja la solemnidad: quiere que estudie, encuentre su camino y «se busque el guiso». Entre bromas, hombre muestra su apego al lugar y a los suyos y a una memoria familiar que aquí sigue intacta.

Domingo Coello, un gomero afincado en el Sur. / Arturo Jiménez