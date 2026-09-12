Guía de Isora se une a los ayuntamientos de Tenerife con un reglamento para premiar la productividad de sus funcionarios

Cumplir objetivos, realizar cursos, trabajar en equipo, mostrar iniciativa o mantener una buena actitud tendrá premio económico para los funcionarios y el resto de trabajadores municipales de Guía de Isora. El Ayuntamiento acaba de aprobar definitivamente dos reglamentos que vinculan parte de las retribuciones de su plantilla a la productividad, uno para la Policía Local y otro para el resto de empleados. Tomando como referencia las cantidades consignadas en el presupuesto municipal y la fórmula de reparto, este extra puede situarse aproximadamente entre 1.200 y 2.400 euros al año, dependiendo del puesto, el dinero disponible y la puntuación obtenida.

No será un sobresueldo automático. Para cobrarlo completo habrá que demostrar un buen rendimiento. Guía de Isora establece una escala de 100 puntos y fija en 90 la frontera para percibir el 100% del extra. Por debajo, el empleado recibirá la parte proporcional, mientras que una puntuación de cero supone quedarse sin el incentivo.

El municipio se incorpora así a los ayuntamientos de Tenerife que han desarrollado sistemas para premiar económicamente el rendimiento de sus empleados públicos. El complemento no retribuye las tareas ordinarias del puesto —ya incluidas en el salario—, sino el buen funcionamiento, la actividad extraordinaria, la iniciativa y los resultados. Tampoco constituye una retribución obligatoria ni permanente.

Sistema de evaluación

La evaluación se realizará cada año entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre. Este ejercicio habrá una excepción: se tendrá en cuenta el trabajo realizado desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el próximo 30 de septiembre y el pago llegará durante el último trimestre de 2026.

Para el personal que no pertenece a la Policía Local, el 70% de la puntuación dependerá del cumplimiento de objetivos. Cada área podrá establecer entre uno y cinco, individuales o colectivos, y determinar previamente su valor. Los otros 30 puntos medirán cómo trabaja el empleado: diez corresponden a formación continua, diez al trabajo colaborativo y otros diez a la actitud, con aspectos como la asertividad, la empatía o la capacidad de adaptación.

La formación también se traduce en puntos. Realizar entre una y 14 horas de cursos concede dos; entre 15 y 34, cinco; entre 35 y 69, ocho; y superar las 70 permite conseguir los diez disponibles. También se valorarán la cooperación con compañeros y otras áreas, el trabajo en común y la comunicación respetuosa.

En sentido contrario

El sistema funciona también a la inversa. Una ausencia injustificada resta diez puntos por cada día, turno o servicio. Una recomendación de reposo médico sin baja comienza a penalizar a partir del cuarto día, también con diez puntos por incidencia. Llegar tarde sin causa justificada descontará 0,25 puntos por jornada, hasta un máximo de diez. En los servicios con flexibilidad horaria habrá hasta 15 minutos de cortesía, aunque ese tiempo deberá recuperarse.

No penalizarán las vacaciones y permisos retribuidos, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, la actividad sindical o los días disfrutados como compensación por horas extraordinarias. Las bajas por contingencias comunes harán que el complemento se perciba proporcionalmente al tiempo trabajado.

La Policía Local tendrá su propio sistema. Los agentes también serán evaluados sobre 100 puntos y necesitarán 90 para cobrar íntegramente el complemento, pero las variables se adaptan a su actividad. Diez o más expedientes tramitados aportarán 25 puntos; entre cinco y nueve, 15; y entre uno y cuatro, cinco. Realizar cinco o más partes de accidentes permitirá alcanzar los 15 puntos de ese apartado.

Ana Dorta, alcaldesa de Guía de Isora. / María Pisaca / MARIA PISACA

Especial importancia tendrán los atestados judiciales. Elaborar diez o más durante el periodo evaluado concederá 30 puntos; entre cinco y nueve supondrán 15 y entre uno y cuatro, diez. Expedientes, partes de accidentes y atestados pueden completar así los 70 puntos correspondientes a resultados profesionales. Los otros 30 se repartirán entre formación y actitud.

Para conseguir los 15 puntos máximos por formación, un policía deberá acreditar al menos 50 horas. Entre 30 y 49 recibirá 12; entre 20 y 29, diez; entre diez y 19, siete; y entre cinco y nueve, cinco. Los últimos 15 dependerán de factores como la iniciativa, la capacidad de adaptación, la colaboración, el trato respetuoso, la respuesta ante situaciones de presión y la disposición para asumir responsabilidades.

El reglamento no establece directamente una cantidad máxima en euros por funcionario. El pleno fijará en el presupuesto la bolsa global destinada a productividad y la Alcaldía distribuirá el dinero entre programas y áreas. El valor de los puntos se obtendrá dividiendo la cuantía disponible entre el número de trabajadores y posteriormente entre cien. La cantidad final dependerá, por tanto, del fondo asignado y de la puntuación individual.

Con carácter general será necesario contar con un mínimo de seis meses de antigüedad. Quedan excluidos determinados trabajadores temporales vinculados a planes especiales de empleo, el personal eventual de confianza y la alta dirección. Los policías quedan fuera del reglamento general porque disponen del suyo.

Los extras a nivel insular

Guía de Isora no parte de cero en un escenario insular donde la productividad ha ido ganando espacio. Los Realejos, Candelaria, Güímar, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, El Sauzal y Santa Úrsula cuentan también con regulaciones que articulan de distintas maneras este complemento. Arona ha avanzado asimismo en la implantación de un reglamento para sus empleados y organismos autónomos.

La implantación ha sido progresiva. Candelaria reguló hace más de una década el cumplimiento de objetivos como base del complemento y Güímar dispone también desde hace años de una regulación para sus funcionarios. San Miguel de Abona publicó la suya en 2017 y Granadilla de Abona en 2018. El Sauzal aprobó su reglamento en 2023 y Santa Úrsula incorporó después un sistema ligado a objetivos. Los Realejos dispone de uno de los modelos más consolidados.

No todos los municipios utilizan la misma fórmula. En otros ayuntamientos la productividad se articula mediante acuerdos laborales, convenios o mecanismos específicos que condicionan el reparto a resultados previamente establecidos y evaluables.

En Guía de Isora, las valoraciones tampoco quedarán exclusivamente en manos del responsable directo. Para la plantilla general, corresponderán a las jefaturas, coordinadores o responsables de cada unidad y, cuando no exista superior técnico, al concejal del área. Una comisión técnica paritaria, integrada por representantes de la Corporación y de los trabajadores, supervisará la aplicación del complemento.