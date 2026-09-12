El Banco de España lo confirma: esta notificación de Bizum puede vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños
El organismo alerta sobre una modalidad que hace creer a la víctima que recibe dinero cuando en realidad lo está enviando al estafador
Seguro que más de uno está esperando ese pago por bizum que le prometieron que le haría cuando le pago a su amigo un café. El bizum se ha convertido en un método de pago para millones de personas gracias a su inmediatez y facilidad para enviar dinero, aunque también es una plataforma que utilizan los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas
El Banco de España ha advertido sobre las modalidades favoritas de los ciberdelincuentes mediante bizum y una de ellas es la conocida como "bizum inverso", una estafa que puede provocar que la víctima envié dinero creciendo que lo está recibiendo.
Cómo funciona la estafa del bizum inverso
El engaño suele comenzar cuando un falso comprador contacta con la víctima interesándose por un producto que vende en internet. A la hora de realizar el pago por el objeto, el estafador de remite una solicitud a través de bizum. La víctima la acepta pensando que es un cobro y la operación termina enviándole el dinero al delincuente.
Una técnica cada vez más usada
Esta no es el único método que utilizan los delincuentes, ya que existe otra técnica que consiste en enviar mensajes asegurando que se ha realizado una transferencia por error y solicitando que el dinero sea devuelto.
Ahí la estafada, confía también en que el ingreso es real y acepta rápidamente la operación sin comprobar antes si realmente ha recibido el dinero o si la cantidad coincide.
Cómo evitar caer en la trampa
El Banco de España recomienda a los ciudadanos extremar la precaución y seguir unas pautas básicas para garantizar su seguridad:
- Recibir dinero no requiere de confirmación. El dinero del bizum se ingresa automáticamente, por lo tanto, si solicitan confirma algo desconfía.
- Verifica detenidamente la notificación antes de llevar a cabo acciones en la aplicación bancaria.
- Desconfía de quienes utilicen un tono de urgencia y exija actuar con rapidez
- Contacta directamente con tu banco antes cualquier sospecha
En el caso de haber caído en el fraude, lo más aconsejable es interponer una denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil presentando pruebas que revelen la estafa
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