La TF-5 entre Icod y El Tanque reabrirá al tráfico este viernes por la noche

Los conductores recuperarán previsiblemente este viernes por la noche la circulación por el tramo de la TF-5 comprendido entre Icod de los Vinos y El Tanque, después de dos semanas de obras para rehabilitar el firme de esta carretera. El Cabildo de Tenerife ultima los trabajos y prevé que la vía quede completamente abierta una vez finalicen las últimas actuaciones previstas.

La intervención, que comenzó el pasado 30 de agosto, ha permitido actuar sobre aproximadamente 11 kilómetros de carretera y unos 60.000 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y, especialmente, la adherencia de los vehículos a la calzada.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, ha señalado que los trabajos permitirán "mejorar de forma notable" las condiciones del firme y reforzar la seguridad de quienes utilizan esta carretera.

Arteaga también ha agradecido la "paciencia y comprensión" de los conductores y vecinos de la zona durante el periodo de obras, que ha obligado a mantener restricciones de circulación y establecer recorridos alternativos.

Una actuación en varias fases

Los trabajos han incluido inicialmente el fresado, la rehabilitación y la regularización del firme, para posteriormente aplicar una capa de microaglomerado en frío de aproximadamente cinco milímetros de espesor.

Esta técnica permite renovar las características superficiales de la carretera y mejorar su adherencia, además de contribuir a prolongar la vida útil del firme.

Precisamente las condiciones necesarias para aplicar y consolidar correctamente este material han condicionado el desarrollo de las obras. Los trabajos comenzaron en horario nocturno, pero durante la fase de aplicación del microaglomerado fue necesario mantener el cierre de la carretera también durante el día.

El material empleado requiere unas determinadas condiciones ambientales para garantizar su correcta aplicación, por lo que la planificación se ha adaptado a estas necesidades técnicas.

Los desvíos seguirán activos hasta la reapertura

Mientras se han desarrollado las obras, el Cabildo ha establecido diferentes desvíos para mantener la movilidad de los usuarios de la vía.

Las principales alternativas utilizadas han sido las carreteras TF-42 y TF-82, recorridos que continuarán siendo necesarios hasta que se produzca la reapertura de la TF-5.

La previsión del Cabildo es que el tramo quede nuevamente abierto a la circulación durante la noche de este viernes, una vez finalizados los últimos trabajos.

Con la reapertura, concluirán unas obras que han obligado durante las últimas dos semanas a modificar los desplazamientos habituales entre Icod de los Vinos y El Tanque y que han permitido renovar de forma integral un amplio tramo del firme de la carretera.