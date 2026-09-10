Tenerife sale de la alerta por incendios y pasa a prealerta este viernes

Tenerife dejará atrás la situación de alerta por riesgo de incendios forestales a partir de las 07:00 horas de este viernes, 11 de septiembre, y pasará a situación de prealerta. La medida también se aplicará en El Hierro, La Palma, La Gomera y Gran Canaria, según ha informado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La decisión responde a la evolución de las condiciones ambientales que habían motivado la activación de la alerta. Emergencias señala que ha finalizado el conjunto de factores relacionados con la temperatura, la humedad relativa, el viento y el estado de los combustibles que justificaron la declaración de la situación de alerta.

De esta forma, desde primera hora de este viernes se rebajará el nivel de riesgo en las cinco islas afectadas, aunque se mantendrá la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales.

Gran Canaria mantiene zonas concretas en prealerta

En el caso de Gran Canaria, la medida se circunscribe a determinadas zonas de la Isla. La situación de prealerta afectará a las vertientes orientadas al norte situadas por encima de los 600 metros de altitud, así como a las vertientes orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros.

En Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, la rebaja de alerta se produce igualmente después de que hayan dejado de darse de forma conjunta las condiciones ambientales que llevaron a Emergencias a elevar el nivel de riesgo.

La Dirección General de Emergencias mantiene así la vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la vegetación y los combustibles forestales, aunque considera que ya no se mantienen las circunstancias que justificaron la alerta.

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La nueva situación entrará en vigor a las 07:00 horas del viernes 11 de septiembre, momento a partir del cual quedará finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales en las zonas indicadas.