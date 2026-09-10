Reacción de la ULL al hallazgo de geotermia en Tenerife: un recurso "estable" que se comerá a la energía convencional

La Universidad de La Laguna asegura que Tenerife dará un paso decisivo hacia un sistema energético más independiente y menos contaminante si, como apuntan los resultados de los primeros sondeos, se puede explotar la energía geotérmica en la Isla. Ricardo Guerrero, catedrático de la Universidad de La Laguna (ULL) y director del Máster en Energías Renovables, considera que esta nueva fuente de energía limpia es además «ideal» para un territorio insular, debido a que es «estable» y no requiere de mucho suelo para convertir en electricidad el calor de las profundidades de la tierra.

«Se ha encontrado un recurso muy importante y ahora hay que esperar a ver los resultados finales de las prospecciones para confirmar si se puede explotar y de qué manera, con qué capacidad de generación», señala el experto.

Otro de los aspectos destacados de esta nueva fuente energética es que pasará a ocupar, según el catedrático, el espacio que tienen en la actualidad los sistemas convencionales que utilizan combustibles fósiles. «Al ser un recurso continuo, que no depende de factores como el sol, en el caso de la fotovoltaica, o el viento, en el caso de la eólica, va a sustituir a los sistemas de generación convencionales», detalla.

«La geotermia también se puede agotar», precisa Guerrero, si bien admite que cuenta con numerosas ventajas que la convierten en una opción con «un gran recorrido». El catedrático explica que existen dos tecnologías para explotar la geotermia: la flash y la binaria. «Todo depende de la temperatura del recurso encontrado».

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El sistema flash se utiliza con agua a muy alta temperatura —más de 180 grados—, que se convierte instantáneamente en vapor al ascender a la superficie debido al cambio de presión y mueve así la turbina. El sistema binario se emplea con agua a una temperatura más moderada y aprovecha su calor para evaporar un segundo líquido, que hierve a menor temperatura y es el encargado de activar el generador.