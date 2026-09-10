Un cocinero de un restaurante de Candelaria competirá por la mejor paella del mundo

Tenerife tendrá este domingo una representación en uno de los concursos gastronómicos más reconocidos en torno al plato más internacional de la cocina española. David Corbea Pérez de La Basílica, restaurante de Candelaria, competirá en la gran final del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que celebra este año su 65 edición y reunirá a 40 cocineros y cocineras procedentes de 14 países y de los cinco continentes.

El cocinero tinerfeño será uno de los concursantes españoles que buscarán hacerse con el título a la mejor paella del mundo en una competición que se celebrará en el Passeig de l’Estació de Sueca.

La final contará con participantes llegados de diferentes puntos de España y del extranjero, después de un proceso previo de semifinales que ha permitido seleccionar a los aspirantes que competirán en esta edición.

Tenerife, entre los aspirantes nacionales

La Basílica, de Candelaria, figura entre los 12 restaurantes seleccionados en la fase nacional para disputar la final del certamen.

Junto al establecimiento tinerfeño competirán restaurantes procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos Palma, Ciudad Real, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca y Sevilla, además de otros representantes de la Comunidad Valenciana.

El concurso entregará premios a los tres primeros clasificados de la categoría principal, pero también reconocerá a la mejor paella elaborada por un restaurante local, autonómico, nacional e internacional.

40 restaurantes y una competición internacional

La edición número 65 del concurso reunirá a 40 participantes de 14 países, en una final que contará con representación de América, Europa, Asia y Oceanía.

La participación internacional llega después de las semifinales celebradas en Querétaro (México) y Takatsuki Osaka (Japón). De estas pruebas proceden también dos de los finalistas: Burguettos, de Apizaco, en Tlaxcala, y Casalina, de Kanagawa.

La lista internacional incluye restaurantes y profesionales de Argentina, Australia, Colombia, República Checa, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Perú, Suiza, Turquía e Inglaterra, además de México y Japón.

Entre ellos figuran Amor al Plato, de General Roca (Argentina); Simply Spanish, de Melbourne (Australia); Restaurante Rojo Madrid, de Barranquilla (Colombia); Martos’s Rice, de San Antonio (Estados Unidos), y David Soriano Events, de Zúrich (Suiza).

El reto: conquistar al jurado con la receta tradicional

Los participantes deberán elaborar sus propuestas siguiendo la receta tradicional del concurso, en una competición que busca preservar la elaboración de la paella valenciana y, al mismo tiempo, mantener su proyección internacional.

El jurado estará formado por profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en diferentes ámbitos de la gastronomía. Los participantes serán valorados durante la competición con la presencia de un notario.