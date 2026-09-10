El Cabildo de Tenerife rehabilita la TF-316 en El Toscal y cambia la circulación durante dos noches

La TF-316 tendrá circulación alternativa durante dos noches en Los Realejos debido a los trabajos de rehabilitación del firme que el Cabildo de Tenerife ejecutará en la zona de El Toscal. La actuación comenzará en la noche de este jueves 10 de septiembre al viernes 11 y continuará entre el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre, en ambos casos entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Los trabajos se desarrollarán en un tramo de aproximadamente 540 metros de la TF-316, entre los puntos kilométricos 0+300 y 0+840. Esta carretera conecta la zona de El Toscal, en Los Realejos, con el barrio de Punta Brava, en Puerto de la Cruz.

La intervención consiste en la rehabilitación superficial del firme, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad de la vía.

¿Qué cambios habrá en la circulación?

Durante la ejecución de las obras será necesario ocupar la calzada, por lo que los vehículos tendrán que circular en sentido alternativo por el tramo afectado.

El Cabildo no contempla un corte fijo de la TF-316, sino que regulará el paso de los vehículos mientras duren los trabajos. La presencia de maquinaria y operarios obligará, no obstante, a extremar la precaución al atravesar la zona de obras.

La elección del horario nocturno responde precisamente a la intención de reducir las afecciones al tráfico y evitar que la intervención coincida con las horas de mayor circulación.

El área de Carreteras recomienda a los conductores que utilicen esta vía durante las noches afectadas que respeten la señalización instalada y sigan las indicaciones del personal encargado de regular el tráfico.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, señala que la intervención forma parte de las labores de conservación y mantenimiento de la red insular y busca renovar la superficie de un tramo que necesita mejoras para ofrecer unas condiciones adecuadas de seguridad y comodidad.

Noticias relacionadas

Desde la Corporación insular se pide a los conductores que extremen la precaución durante las dos noches de obras, especialmente por la presencia de trabajadores y maquinaria en la calzada.