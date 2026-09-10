La Aemet avisa de un viernes de nubes, lluvias débiles y viento en Tenerife

El tiempo en Tenerife estará marcado este viernes por los cielos nubosos en el norte, la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales y un viento que ganará intensidad en determinadas zonas de la Isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada con alternancia de nubes y claros y temperaturas que tenderán a bajar ligeramente.

El cambio será más visible durante las primeras horas del día. En el norte de Tenerife se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada. A medida que avance la mañana, la nubosidad tenderá a fragmentarse y dará paso a intervalos nubosos durante las horas centrales.

En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque durante la mañana también podrán aparecer intervalos de nubes. La Aemet mantiene, además, una baja probabilidad de que estas nubes dejen alguna lluvia débil.

Viento fuerte en varias zonas de Tenerife

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. Soplará de componente nordeste de forma moderada, aunque alcanzará mayor intensidad en algunos puntos de Tenerife.

La previsión contempla intervalos de viento fuerte en los extremos sureste y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana y en zonas de cumbre. En estos sectores no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Por tanto, la situación será especialmente ventosa en zonas expuestas, mientras que el resto de la Isla tendrá un régimen de viento moderado del nordeste.

Las temperaturas bajarán ligeramente

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, aunque será más acusado en las máximas de las medianías, donde la bajada podría alcanzar un carácter moderado.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas de entre 22 y 27 grados, con una máxima que se mantendrá en valores similares a los previstos en la capital grancanaria.

El descenso térmico será más apreciable en las zonas de medianías y cumbres, donde el viento y la nubosidad contribuirán a una jornada algo más fresca.

Así será el tiempo en el resto de Canarias

La situación será también variable en el resto del Archipiélago. En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso y podrá registrar lluvias débiles y ocasionales durante la madrugada, especialmente en medianías. El viento del nordeste será fuerte en zonas bajas del sureste y oeste y en cumbres, con posibilidad de rachas muy fuertes.

En La Palma, se esperan cielos nubosos en el norte y este, con precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada, mientras que en zonas altas las temperaturas máximas podrían experimentar un descenso moderado o notable.

La Gomera y El Hierro también tendrán nubosidad en sus vertientes norte y posibilidad de lloviznas débiles durante las primeras horas. En ambas islas el viento será moderado del nordeste, con zonas donde podrá soplar con fuerza.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá algunos intervalos de nubes. El viento del norte será moderado, con zonas en las que podrá alcanzar intensidad fuerte y con posibilidad de rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Noticias relacionadas

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé además viento del norte o nordeste en el mar, con fuerza 5 a 6 y marejada, que tenderá a aumentar a fuerte marejada. También se espera mar de fondo del norte o nordeste de entre uno y dos metros.