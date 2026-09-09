Cómo ir a la ULL en guagua: estas son las líneas directas desde el norte y el sur de Tenerife

El regreso a las aulas de la Universidad de La Laguna (ULL) implica cada curso numerosos desplazamientos desde distintos puntos de Tenerife. Para facilitar estos trayectos, varias líneas de guaguas conectan municipios del norte y del sur de la Isla con los principales centros universitarios y hospitales del área metropolitana.

Entre las rutas disponibles se encuentran las líneas 605, 606, 608 y 611, que permiten llegar hasta el Campus de Guajara, la Facultad de Económicas y el Aulario, además de enlazar con los hospitales Universitario de Canarias y de La Candelaria.

Línea 605: La Orotava-La Laguna y los hospitales

La línea 605 parte de la estación de La Orotava a las 7:10 horas de lunes a viernes.

Durante su recorrido realiza paradas en El Ramal, Coromoto, Facultad de Económicas, Aulario de Guajara, Hospital Universitario de Canarias (HUC) y Hospital de La Candelaria.

El regreso está previsto a las 14:40 horas desde el Hospital de La Candelaria y realiza el recorrido inverso, pasando por el Hospital Universitario, Facultad de Económicas, Aulario, Campus de Guajara, Andrómeda, Intercambiador de La Laguna, Leocadio Machado, El Ramal y, finalmente, la estación de La Orotava.

Línea 606: conexión desde Icod

La línea 606 permite conectar Icod de los Vinos y otros puntos del norte con los campus universitarios.

La salida desde la estación de Icod está fijada a las 6:30 horas, mientras que el regreso desde el Hospital de La Candelaria se realiza a las 14:35 horas, con paso por el Campus de Guajara a las 14:45 horas.

En el trayecto de ida realiza paradas en Buen Paso, La Uvi, Santa Catalina, El Cubo, Enlace de Los Realejos, Enlace de La Orotava, Coromoto, Facultad de Económicas y Aulario.

La vuelta conecta el Hospital de La Candelaria con el Hospital Universitario, Facultad de Económicas, Aulario, Campus de Guajara, Andrómeda e Intercambiador de La Laguna. Después continúa hacia Leocadio Machado, Enlace Orotava, El Trompo, Emp. Los Realejos, El Cubo, Santa Catalina, La Uvi, Buen Paso y la estación de Icod.

Línea 608: desde Los Realejos hasta Guajara

La Lanzadera 608 parte de la plaza de Mencey Bencomo de Los Realejos a las 6:50 horas.

La ruta realiza paradas en Avenida de Canarias, Los Barros, Enlace Los Realejos, El Trompo, Enlace Orotava, Coromoto, Facultad de Económicas y Aulario.

El regreso desde el Campus de Guajara está previsto a las 14:45 horas. Desde allí pasa por el Intercambiador de La Laguna, Leocadio Machado, Enlace Orotava, El Trompo, Emp. Los Realejos, Los Barros y termina en Canarias, en la plaza Mencey Bencomo.

Línea 611: conexión con el sur de Tenerife

Para el alumnado que se desplaza desde el sur, la línea 611 conecta la estación de Costa Adeje con el Hospital Universitario.

En su recorrido realiza paradas en Los Cristianos, San Isidro, El Porís, Güímar, Enlace Candelaria, Campus de Guajara, calle Andrómeda, Intercambiador de La Laguna, Facultad de Económicas, Aulario y Hospital Universitario.

La línea funciona de lunes a viernes y cuenta con salidas desde Costa Adeje a las 6:35 y 13:10 horas, con paso por San Isidro a las 6:55 y 13:35 horas.

En sentido contrario, las salidas desde el Hospital Universitario son a las 14:40 y 21:00 horas, con paso por el Intercambiador de La Laguna a las 14:50 y 21:10 horas, respectivamente.