Disputa judicial
El Supremo tumba la reclamación del Cabildo por 800.000 euros a CaixaBank
La justicia confirma que el Ejecutivo insular mantuvo la cobertura financiera con CaixaBank al conservar otras deudas a tipo variable, lo que invalida su petición de reembolso por 791.710 euros
El Tribunal Supremo rechaza que CaixaBank tenga que devolver al Cabildo de Tenerife los casi 800.000 euros que la corporación pagó, entre el 30 de junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2016, por unos swaps, contratos financieros que cubren frente a cambios en los tipos de interés. Estos acuerdos estaban vinculados a unos préstamos que fueron anulados posteriormente.
El caso se remonta a 2010, cuando el Cabildo, entonces presidido por Ricardo Melchior (Coalición Canaria), contrató préstamos con varios bancos por 62 millones de euros para refinanciar deuda. Un año después, la corporación suscribió varios swaps para cubrirse ante una subida del euríbor y evitar que el alza de los tipos encareciera las cuotas. Uno, por 11 millones, fue contratado con La Caixa, posteriormente integrada en CaixaBank, y otro, por los 51 millones restantes, con BBVA, cuya reclamación ya fue rechazada en 2018.
La batalla por los ‘swaps’
El problema llegó en 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló los préstamos por incumplimientos en la contratación. El Cabildo tuvo que amortizarlos, pero los swaps siguieron vigentes. Aunque puedieron cancelarlos, decidieron mantenerlos hasta diciembre de 2016, cuando tenía una ventana de salida sin coste. Para entonces, el euríbor había caído a mínimos históricos y la operación generó pagos al banco por 791.710 euros, cuya devolución reclamó después el Cabildo.
Tras la demanda, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón en dos ocasiones al considerar que el swap estaba vinculado a los préstamos anulados. Sin embargo, el banco recurrió al Tribunal Supremo, que ahora corrige ese criterio y concluye que el contrato no quedó extinguido con la cancelación de los créditos, ya que la corporación mantenía otras deudas a tipo variable que permitían mantener su función de cobertura. El fallo descarta así la reclamación del Cabildo y le obliga a asumir las costas de primera instancia.
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