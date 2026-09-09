Tregua meteorológica a la vista en Tenerife: el episodio de calor extremo y calima empieza a remitir

A pesar de que el mes de septiembre suele traer una moderación de los valores térmicos, Tenerife ha registrado en los últimos días un episodio sofocante provocado por la irrupción directa de una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano. La intrusión de aire sahariano, combinada con un denso manto de calima, elevó las temperaturas a cotas poco habituales para la época, superándose de forma puntual los 40 grados en los puntos más expuestos del Archipiélago.

Sin embargo, los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que la situación comienza a remisión este miércoles, 9 de septiembre de 2026. La calima iniciará su progresiva retirada a lo largo del día, dando paso a una paulatina caída de los termómetros, aunque aún se prevé alcanzar o superar los 34 grados en medianías y zonas altas del sur, este y oeste tinerfeño.

Las tres claves de un episodio sofocante en septiembre

El tiempo veraniego que atraviesa la Isla responde a la conjunción de tres factores meteorológicos determinantes en la orografía tinerfeña:

Factores del calor en Tenerife

Aire sahariano y calima: La entrada de aire cálido trajo consigo partículas de polvo en suspensión que acrecentaron la sensación de bochorno y mantuvieron valores elevados durante las madrugadas.

La entrada de aire cálido trajo consigo partículas de polvo en suspensión que acrecentaron la sensación de bochorno y mantuvieron valores elevados durante las madrugadas. Debilidad de los vientos alisios: La menor intensidad del régimen de alisios redujo el "aire acondicionado natural" del océano sobre el norte y las zonas costeras, permitiendo que el calor se propagara con mayor facilidad.

La menor intensidad del régimen de alisios redujo el "aire acondicionado natural" del océano sobre el norte y las zonas costeras, permitiendo que el calor se propagara con mayor facilidad. Impacto orográfico regional: El relieve insular generó un comportamiento térmico dispar, concentrando las temperaturas más extremas en las medianías orientadas al sur y oeste, protegidas de la humedad marina.

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La previsión apunta a que la masa africana terminará de disiparse en las próximas jornadas, restaurando el flujo oceánico habitual sobre las Islas.