Tenerife da el último impulso al Puerto de Granadilla: 49 millones para completar el muelle de Ribera

El Puerto de Granadilla da el último gran paso para completar sus instalaciones y poder explotar todo el potencial para el que fue concebido. Más de ocho años después de su inauguración oficial, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife saca a concurso las obras de finalización del muelle de Ribera, una actuación que permitirá construir más de medio kilómetro de línea de atraque todavía pendiente y culminar una de las piezas esenciales de la infraestructura portuaria del sur de Tenerife.

La obra permitirá ampliar las posibilidades operativas de un recinto que saltó a los medios de todo el mundo durante la escala de emergencia del crucero con hantavirus Hondius el pasado mes de mayo y cuya actividad se ha mantenido por debajo de las expectativas que acompañaron su construcción.

Granadilla fue diseñado para captar grandes tráficos industriales y logísticos. Terminar el muelle supondrá la eliminación de una de las principales limitaciones físicas que aún condicionan su explotación. Esta infraestructura, junto con el polígono industrial situado en esa misma zona, conforman un eje logístico y energético vital para el futuro de la Isla.

Un contrato por 50 millones

El nuevo contrato sale al mercado con un valor de 49,8 millones. Las empresas tendrán hasta el 14 de octubre para presentar sus ofertas y, una vez adjudicados los trabajos, dispondrán de 20 meses para ejecutarlos. El proyecto contempla construir 543 metros de muelle, dando continuidad al espacio existente entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada situada al sur.

El Puerto de Granadilla fue inaugurado oficialmente el 2 de marzo de 2018, por lo que esta actuación llega ocho años y medio después. El recinto comenzó entonces a funcionar con el dique exterior, el contradique y una primera fase del muelle polivalente de Ribera, pero con diferentes obras todavía pendientes. Una vez terminado el nuevo tramo, la línea prevista del muelle alcanzará 1.045 metros, aumentando de forma sustancial el espacio disponible para recibir buques y desarrollar operaciones portuarias.

La licitación, que acaba de publicarse en la plataforma nacional de contratación pública, constituye además el segundo intento de contratar las obras. El primero fue este mismo año y terminó sin ninguna empresa interesada. El Consejo de Ministros había autorizado en febrero la contratación por un valor de 39,7 millones de euros. El proyecto salió posteriormente a licitación, pero el plazo terminó en abril sin ofertas y el concurso fue declarado desierto.

Ese revés obligó a la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña a mejorar las condiciones económicas. El Gobierno central autorizó el pasado 28 de julio elevar hasta casi 54 millones el límite de gasto para volver a intentar la contratación. El expediente publicado ahora concreta el valor en 49,8 millones. El incremento de 10 millones respecto al primer procedimiento pretende atraer esta vez a las constructoras y evitar un nuevo retraso, en un mercado de la construcción con fuertes fluctuaciones producidas principalmente por el encarecimiento de los precios de las materias primas y los combustibles. Las ofertas podrán presentarse hasta el 14 de octubre.

Construcción de 543 metros del muelle de Ribera

La dimensión de la actuación explica buena parte de su coste. Los 543 metros pendientes se construirán mediante once cajones de hormigón armado de 48 metros de longitud cada uno, cimentados a una profundidad de 18 metros. En ambos extremos se ejecutarán además cierres de hormigón sumergido y el contrato incluye la habilitación y pavimentación de la nueva superficie. Parte de la inversión podrá contar con financiación comunitaria. La documentación contractual establece que el 32,8% del proyecto es susceptible de recibir una cofinanciación con fondos Feder.

Panorámica aérea del Puerto de Granadilla. / E. D.

La historia del muelle de Ribera discurre prácticamente en paralelo a la del propio puerto. Cuando Granadilla fue inaugurado en marzo de 2018, la primera fase disponible tenía 132 metros de longitud. Ese mismo año continuaron los trabajos para incorporar un segundo tramo de 165 metros, recibido en diciembre, que elevó la línea disponible hasta los 298 metros.

Cronología de las actuaciones del muelle industrial

Después se sucedieron otras actuaciones. En 2019 terminó el relleno correspondiente al segundo tramo; posteriormente llegaron el canal de pluviales, los movimientos de tierra para desarrollar viarios y redes básicas y nuevos proyectos de defensa y relleno de explanadas. En julio de 2025 comenzaron también trabajos de relleno provisional en la zona de Ribera. El puerto, en definitiva, abrió en 2018 mientras una parte importante de su desarrollo continuaba ejecutándose por fases.

Granadilla había nacido como una de las mayores apuestas portuarias de Canarias. El proyecto del dique principal fue aprobado en 2005, se adjudicó en 2007 y la construcción efectiva comenzó en 2010. Cuando se inauguró ocho años después, la inversión global prevista rondaba los 362 millones de euros. Su función es complementar al Puerto de Santa Cruz y ofrecer espacio para tráficos y actividades difíciles de encajar en las instalaciones de la capital.

Competir por nuevos tráficos

La actividad, sin embargo, ha crecido más lentamente que las expectativas depositadas en el recinto. De ahí que completar el muelle de Ribera tenga una importancia que va más allá de sumar otros 543 metros de atraque. Disponer de toda la infraestructura proyectada amplía las posibilidades de competir por nuevos tráficos y aprovechar las condiciones de superficie y calado de Granadilla.

La instalación de plantas energéticas y logísticas en el Puerto y el Polígono de Granadilla, que forman ya un eje industrial, es una apuesta estratégica del Cabildo de Tenerife para el futuro desarrollo económico de la Isla. Y todos los grandes proyectos previstos dependen en alguna medida de la terminación del muelle.

Panorámica aérea del Puerto de Granadilla. / E. D.

Dada la importancia de la zona y la falta de avances para explotarla en toda su dimensión, la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos (DIPE) del Cabildo ha decidido actuar. El objetivo principal es destrabar dos grandes bolsas de suelo, de más de 1,3 millones de metros cuadrados, para instalar allí un gran centro energético y otro logístico.

El eje polígono y puerto de Granadilla, una prioridad insular

Proyectos Estratégicos ya ha conseguido el primer gran avance en una de estas bolsas. El pleno del Cabildo aprobó el 31 de julio el Proyecto de Interés Insular (PII) para la parcela de Disa. Se trata del primer PII que se aprueba en Canarias que reúne en un solo expediente la ordenación, la gestión urbanística y el proyecto de ejecución de la urbanización, un ‘tres en uno’ que al fin permite activar los 275.000 metros cuadrados. Están previstas infraestructuras energéticas que hagan posible la transición hacia un modelo insular más sostenible.

Hay otro sector aún mayor en el Polígono. Es el denominado sector SP1-01, un gigante de 1,1 millones de metros cuadrados. Ya cuenta con declaración de Proyecto de Interés Insular y se encuentra en plena tramitación para albergar instalaciones energéticas, naves industriales primarias, talleres y almacenes logísticos.