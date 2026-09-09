Tacoronte-Acentejo, un espacio sostenible

Adentrarse en la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo supone participar en la identidad y cultura vitivinícola de un territorio identificado con la vid y el vino en toda Canarias. Un territorio comprendido entre el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el municipio de Santa Úrsula, ocupando la franja norte de la isla. Desde hace más de cinco siglos los viñedos han estado presentes principalmente en las medianías de un entorno geográfico particular donde sus viticultores y bodegueros han sabido mantener una identidad única que marca el carácter de sus producciones. Sus variedades de vid más representativas son el Listán Negro y la Listán Blanco de Canarias; unas variedades que nunca fallan al vitivinicultor; de ahí que se hayan mantenido siempre en el terruño isleño sin importar las posibles fluctuaciones de los mercados. Variedades de vid que marcan el carácter de los vinos de la propia comarca Tacoronte-Acentejo. Un paisaje cultivado en la actualidad por 1109 socios viticultores que trabajan con tesón 650 hectáreas de viñedo y 25 bodegas activas en el mercado cuya labor conjunta permite disfrutar de un paisaje que se mantiene y aporta una distinguida paleta de colores para la sociedad en general en función de la época del año en que se visite. Unas bodegas que elaboran hoy en día todo tipo de clase de vinos, desde los muy afamados Maceración Carbónica, pasando por tintos jóvenes o con distintos grados de pase por barrica; variedad de blancos, rosados o dulces. Vinos que remarcan el Origen de sus viñedos.

La clave de todo el trabajo en campo y bodega descansa finalmente en la contraetiqueta de calidad que acompaña a cada botella que sale al mercado; normalmente situada en la parte trasera o en un lateral de la botella de vino. La contraetiqueta garantiza el origen del vino respaldando que el mismo ha sido elaborado exclusivamente con uvas cultivadas en el terreno vitícola Tacoronte-Acentejo; además de que ha superado los correspondientes análisis organolépticos y físico-químicos y por tanto es apto para el consumo. Así podemos destacar que dicha contraetiqueta es el verdadero DNI de la botella de vino. Consumir botellas con DNI es responsabilidad de cualquier persona en su defensa decidida del vino canario; más aún cuando está claro que solo se conoce verdaderamente un pueblo cuando se consume su vino.

Tacoronte-Acentejo también realiza una importante labor medioambiental y sus esfuerzos en este campo empujan al sector hacia una apuesta decidida por la “sostenibilidad”; de hecho, en la actualidad su visible campaña “Sostener el paisaje disfrutando de nuestros vinos” así lo pone de manifiesto en la isla. En este orden de cosas, es la única Denominación de Origen en el archipiélago canario que cuenta con bodegas acreditadas con el sello SWfCP (Sustainable Wineries for Climate Protection) gestionado por la Federación Española del Vino (FEV) que reconoce el esfuerzo de las bodegas en materia de sostenibilidad ambiental, social, económica y de gobernanza; concretamente lo tienen Bodegas Insulares Tenerife y Bodega Presas Ocampo.

Su carácter extrovertido sitúa a la D.O. Tacoronte-Acentejo al frente de muchas iniciativas que conllevan actividades festivas y culturales en distintos enclaves de la comarca vitivinícola; un ejemplo singular es el programa “Noviembre Mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna” que se desarrolla desde hace más de dos décadas en la ciudad de Aguere; y que ha servido de referencia para otras iniciativas similares en territorios cercanos.

También sus herramientas culturales como La Vinal, Bienal de Arte y Vino Tacoronte-Acentejo, donde se fusiona el arte del vino con alguna disciplina artística concreta en cada edición con exposición y catálogo correspondiente; o bien el Vinaletras, Cuaderno de Cultura y Vino, publicación en formato libro donde se aborda el mundo vitivinícola desde las letras, las artes o las ciencias, pone de manifiesto el relevante aporte cultural que como compromiso sólido su Consejo Regulador mantiene con la sociedad canaria cada temporada. Estas publicaciones, además de en formato físico, también se pueden descargar desde el apartado de publicaciones, en la sección “Saber más”, de su página web: www.tacovin.com