Noctámbula Tenerife 2026: horarios, cartel y programación del festival

Tenerife se prepara para recibir este sábado, 12 de septiembre, la primera edición de Noctámbula Festival 2026, una cita dedicada a la música electrónica que tendrá como principal reclamo a Symphony of Unity, el espectáculo sinfónico oficial vinculado a Tomorrowland. El evento se desarrollará en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con apertura de puertas prevista para las 16:00 horas.

La propuesta combinará durante una misma jornada música electrónica, actuaciones de DJs y una puesta en escena audiovisual de gran formato. Además, la actuación de Symphony of Unity tendrá un carácter especial al tratarse, según la organización, de la única fecha del proyecto en España durante 2026.

Horarios y programación de Noctámbula Tenerife 2026

La programación se distribuirá en tres escenarios, con actuaciones que comenzarán desde primera hora de la tarde.

El Main Stage, escenario principal, concentrará algunas de las actuaciones más destacadas de la jornada a partir de las 20:30 horas:

Symphony of Unity .

. Indira Paganotto .

. Mattia Vitale, integrante del colectivo Meduza.

Symphony of Unity será el gran espectáculo de la jornada. Más de 60 músicos subirán al escenario para reinterpretar en directo algunos de los grandes temas de la música electrónica en formato sinfónico.

La producción contará además con un importante despliegue técnico, con cerca de 600 dispositivos de iluminación, unos 400 metros cuadrados de pantallas LED y cinco consolas de control. Los diferentes elementos estarán coordinados con la música mediante un sistema de seguimiento por código de tiempo. El diseño de iluminación correrá a cargo del especialista Juanjo Beloqui.

El segundo escenario, 360º Stage, ofrecerá una programación que arrancará a las 17:00 horas:

Michenlo DJ .

. DJ Jonay .

. Dani Chueca.

La propuesta reunirá diferentes estilos dentro de la electrónica y contará con la presencia de artistas vinculados a la escena canaria.

En Terrace Stage, el tercer espacio, comenzará su programación a las 15:00 horas, antes incluso de la apertura prevista de las puertas del recinto:

Tay de León .

. Claudia Rutten.

Claudia Rutten llevará al festival una propuesta que recorre sonidos como el deep house, el UK, el funky house y el minimal deep tech, mientras que Tay de León cuenta con una trayectoria desarrollada en distintos escenarios de Canarias y la Península.

Indira Paganotto sustituye finalmente a B Jones

Una de las principales novedades del cartel respecto al anuncio inicial es la incorporación de Indira Paganotto. La DJ y productora, nacida en Gran Canaria y vinculada internacionalmente al psytechno, sustituirá finalmente a B Jones.

B Jones comunicó en agosto que no podría participar en el festival por motivos de salud. La organización señaló entonces que la artista debía guardar reposo después de someterse a un trasplante de médula y que su actuación quedaría aplazada para la edición de Noctámbula de 2027.

Según la información difundida por el festival, fue la propia B Jones quien propuso a Paganotto como sustituta.

Además, parte de la recaudación obtenida con las entradas se destinará a la Asociación Ángela Navarro, dedicada al apoyo de personas que se encuentran en tratamiento oncológico.

Talento canario en el cartel

La primera edición de Noctámbula también tendrá una importante representación de artistas de las Islas.

Entre los nombres canarios figuran Claudia Rutten, Dani Chueca, DJ Jonay y Tay de León, que ofrecerán diferentes vertientes de la música electrónica.

Dani Chueca comenzó su trayectoria en 2014 y ha pasado por clubes y festivales de Canarias y otros puntos de España. Por su parte, DJ Jonay cuenta con una trayectoria que se remonta a 1993 y está especialmente vinculada a sonidos como el old-skool rave, hardcore, drum & bass y breakbeat.

El cartel internacional se completa con Mattia Vitale, integrante de Meduza, y Michenlo DJ, además de Indira Paganotto.

Entradas para Noctámbula Tenerife

El festival contará con diferentes modalidades de acceso, entre ellas General, Front Stage, VIP y Ultimate.

En estos momentos, las entradas VIP y Ultimate están agotadas, mientras que todavía quedan localidades de las categorías General y Front Stage.

Los accesos pueden adquirirse a través de la web oficial de Noctámbula Tenerife y de las plataformas autorizadas por la organización. Tomaticket muestra entradas generales desde 75 euros y señala que el evento está reservado a mayores de 18 años.