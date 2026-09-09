Nito, innovación que cultiva un futuro para Canarias

El campo canario afronta un momento decisivo. La rentabilidad de muchas explotaciones continúa bajo presión por el aumento de los costes de producción, la escasez de agua, la burocracia, la competencia exterior y las dificultades para asegurar el relevo generacional. A ello se suman los condicionantes propios de la insularidad, que encarecen determinados suministros y obligan al sector a buscar fórmulas capaces de aportar más valor a cada kilo producido.

En ese escenario, profesionalizar la actividad, diferenciar el producto local y acercarlo al consumidor se han convertido en claves para sostener el futuro del sector primario. La trayectoria de Sergio Rodríguez, “Nito”, representa una de esas nuevas maneras de entender el campo.

Hace alrededor de doce años comenzó vendiendo la cosecha de su casa y utilizando las redes sociales casi como un experimento para enseñar lo que producía y encontrar compradores. La idea era sencilla: contar de dónde venían las frutas y verduras, mostrar el trabajo que había detrás y facilitar una relación más directa con quienes querían consumir producto fresco.

Con el tiempo, aquel escaparate digital dejó de ser solo una herramienta de promoción. Las redes sociales se convirtieron en un canal para explicar la realidad de la agricultura, generar comunidad y conectar producción y consumo. En 2021, su visibilidad creció al hacerse viral una petición de ayuda para vender producto, un episodio que reforzó la notoriedad del proyecto y evidenció la capacidad de la comunicación digital para responder a problemas muy concretos del campo.

El negocio fue creciendo y diversificándose sin abandonar su origen agrícola. Actualmente, la familia Nito cuenta con más de 50 trabajadores, mantiene la tienda de Frutas y Verduras Nito en Tejina, ha sumado El Mercado de Nito en Tegueste y dispone de una tienda online desde la que envía fruta y verdura a toda Canarias.

Su web funciona, además, como un escaparate de cajas y selecciones de producto fresco, acercando la compra a consumidores que no pasan necesariamente por un punto de venta físico. Detrás de todo este crecimiento hay una idea muy sencilla: “llevar la verdura de antes a la gente de ahora”.

Porque, aunque hayan cambiado las formas de comprar, comunicarse y relacionarse con el consumidor, la esencia sigue siendo la misma: un producto cultivado en nuestra tierra y el trabajo de las personas que están detrás de él. No se trata de sustituir el trabajo agrícola, sino de rodearlo de herramientas que permitan hacerlo más eficiente, visible y atractivo.

La venta directa reduce distancias entre productor y consumidor; la comunicación aporta información y confianza; y el comercio electrónico abre nuevos canales para un producto condicionado por la frescura y la temporada.

En el Día Mundial de la Agricultura, el caso de Nito muestra que modernizar el campo canario también puede significar comunicar mejor, diversificar y buscar nuevas formas de rentabilidad. Mantener vivo el sector primario exige afrontar sus problemas estructurales, pero también reconocer experiencias capaces de convertir la innovación en una oportunidad sin perder el vínculo con la tierra, el producto local y el origen de todo el proyecto.