Los Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz celebran su Carnaval semanas antes del concurso de murgas del Norte

Santa Cruz de Tenerife retrasa dos semanas la celebración de su Carnaval y dará el pistoletazo de salida el viernes 22 de enero, catorce días después de lo que habría correspondido de seguir el calendario tradicional de la Iglesia católica. El cambio será secundado en el Norte por Garachico, Icod de los Vinos y Tacoronte, mientras que La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz mantendrán las fechas habituales. En el área metropolitana, La Laguna también celebrará su Carnaval Cultural en el calendario de “toda la vida”, sin sumarse al aplazamiento chicharrero.

El baile de fechas tendrá consecuencias directas en la comarca. La Comunorte acordó celebrar su certamen de murgas una semana después del concurso de Santa Cruz. En la capital, las fases se desarrollarán del lunes 1 al jueves 4 de febrero, con la gran final el sábado 6. Puerto de la Cruz, sede en 2027 del festival comarcal, arrancará con la cantera el domingo 14 y las fases adultas comenzarán el lunes 15.

Un calendario partido

El desajuste hará que las murgas de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz muestren en sus carnavales locales sus disfraces y parte de sus repertorios semanas antes del Concurso de Murgas del Norte, no solo en sus presentaciones, sino también en galas, pasacalles y cosos.

El encaje más complicado lo tendrá el concejal de Fiestas de Puerto de la Cruz, Javier González. La ciudad turística mantiene su Carnaval conforme al calendario religioso: el martes de Carnaval será el 9 de febrero y el Mascarita Ponte Tacón, el viernes 12, coincidiendo con la Canción de la Risa en Santa Cruz. El sábado 13 llegará el Coso portuense, mientras la capital celebra el certamen de comparsas.

La fiesta no terminará ahí. Horas después del Coso, Puerto de la Cruz deberá reorganizarse para acoger desde el domingo 14 el festival murguero infantil y, a continuación, el Concurso de Murgas del Norte. El municipio afrontará así uno de los calendarios más exigentes de 2027, condicionado por el desplazamiento de las carnestolendas de Santa Cruz.