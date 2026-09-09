Calor y calima en Tenerife: la Aemet prevé picos de hasta 34 grados este miércoles en la isla

Este miércoles Tenerife seguirá viviendo una jornada cálida, aunque con temperaturas algo más suaves que en la jornada precedente. Aun así, los termómetros seguirán superando los 30 grados y, de hecho, alcanzando picos de 34.

Así lo indica la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que añade que se esperan cielos poco nubosos y calima ligera en las medianías y cumbres de la isla.

En cuanto al conjunto del archipiélago, el evento más significativo será el calor, que pondrá en aviso amarillo a Gran Canaria y Fuerteventura.

De resto, habrá cielos despejados en general y viento del noreste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste.

Previsión de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera, especialmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en las mínimas del interior y vertiente este y en las máximas de la vertiente oeste. Se podrán alcanzar localmente 32 - 34 °C en vertientes orientadas al oeste, sur y este y 30 ºC en medianías del norte. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en franjas costeras sureste y el noroeste, y con predominio de las brisas en costas del oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, tendiendo a componente norte a últimas horas; en altas cumbres, girará a moderado de componente oeste a partir del mediodía, con intervalos de fuerte al final.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 32

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera, principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. Se podrán alcanzar 32 - 34 ºC en la vertiente sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, principalmente de madrugada y a últimas horas del día. En medianías y cumbres, viento flojo de componente este, tendiendo a flojo a moderado de componente norte a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 25 32

Una persona haciendo ejercicio en una jornada de calor. / .

LA PALMA

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del noreste. Calima ligera, especialmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, principalmente en zonas de interior. Se podrán alcanzar localmente 32 - 34 ºC en la vertiente oeste y en la zona de El Paso. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste, y con predominio de las brisas en costas oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, aumentando a moderado de componente norte a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 27

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera, principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. Se podrán alcanzar localmente 32 - 34 ºC en la vertiente sur. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en franjas costeras del sureste y noroeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente este, aumentando a moderado de componente norte a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 20 29