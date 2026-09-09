El Cabildo invertirá más de un millón de euros en renovar las cámaras frigoríficas de las papas de Benijos

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación para ejecutar las obras de renovación de las cámaras frigoríficas de las instalaciones de recepción, procesado, almacenamiento y comercialización de papas de Benijos, en La Orotava. La actuación contará con un presupuesto base de licitación de 1.176.196,32 euros y se financiará de forma plurianual entre los ejercicios 2026 y 2027.

La intervención permitirá modernizar unas instalaciones consideradas estratégicas para el sector de la papa en el norte de Tenerife, que durante los últimos años han sufrido un progresivo deterioro debido al paso del tiempo y a la obsolescencia del sistema de refrigeración.

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, ha señalado que la inversión responde a una necesidad histórica y urgente para el sector agrario de la comarca. Según ha explicado, la actuación permitirá recuperar las prestaciones para las que fueron diseñadas las instalaciones y mejorar su funcionamiento.

Unas instalaciones con capacidad para dos millones de kilos

Las instalaciones de Benijos fueron construidas en 2004 y cuentan con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente dos millones de kilogramos de papas procedentes de la producción de la comarca.

Su función resulta especialmente relevante para el sector, ya que permiten conservar el producto y regular su distribución, contribuyendo a garantizar que la producción pueda mantenerse almacenada en condiciones adecuadas antes de su comercialización.

Sin embargo, el sistema actual de frío industrial se encuentra en un estado deficitario como consecuencia de su antigüedad y de la falta de mantenimiento. Esta situación había convertido en necesaria una renovación integral de las cámaras para garantizar que puedan continuar desarrollando las funciones para las que fueron construidas.

La actuación permitirá sustituir el equipamiento frigorífico existente y adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del sector.

Un sistema de refrigeración más eficiente

Uno de los objetivos de la intervención será incorporar nueva tecnología frigorífica con altos estándares de eficiencia, al tiempo que se introducen criterios medioambientales en el proyecto.

El Cabildo pretende así no solo recuperar el correcto funcionamiento de las cámaras, sino también avanzar hacia unas instalaciones más eficientes y adaptadas a las actuales exigencias ambientales.

La renovación tendrá un impacto directo sobre una infraestructura vinculada a la producción agrícola del norte de Tenerife, al mejorar las condiciones de conservación de las papas y contribuir a mantener la capacidad de almacenamiento y distribución existente.

Una actuación para el sector agrario del norte de Tenerife

Desde el Cabildo se considera que la modernización de las instalaciones de Benijos supone una actuación relevante para el sector primario de la Isla, especialmente para los productores de la comarca.

La inversión permitirá actuar sobre uno de los elementos fundamentales de la cadena posterior a la producción: la conservación del producto hasta su distribución y comercialización. De esta manera, la renovación de las cámaras busca garantizar que las instalaciones puedan seguir prestando servicio en condiciones adecuadas durante los próximos años.

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El presupuesto de 1,17 millones de euros se distribuirá entre 2026 y 2027, dentro de una planificación plurianual que permitirá ejecutar las obras de renovación del sistema frigorífico.