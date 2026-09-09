El Cabildo de Tenerife abre el plazo para solicitar ayudas al cheque guardería

El Cabildo de Tenerife mantiene abierta una nueva convocatoria de cheques guardería para menores de cero a tres años, con una dotación inicial de 1,35 millones de euros, ampliable hasta dos millones. Las ayudas ascienden a 800 euros por alumno y están dirigidas a familias con menores matriculados en centros autorizados de primer ciclo de Educación Infantil que no ocupen una plaza financiada con fondos públicos. El límite de renta se fija en 20.000 euros por persona y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de octubre.

Esta convocatoria forma parte de un paquete de ayudas que alcanza hasta 18 millones de euros. Entre ellas, se han abierto 340 becas de inmersión lingüística, con una dotación de casi cuatro millones, para estudiantes de ESO y Bachillerato que realizarán estancias de un trimestre o un curso en Irlanda, Canadá, Francia y Estados Unidos. A ellas se suman las becas para estudios universitarios de grado, máster y doctorado, con hasta ocho millones de euros, y las becas para Formación Profesional y enseñanzas artísticas, dotadas con hasta 500.000 euros cada una. Las convocatorias valoran principalmente la excelencia académica.

El paquete incluye, asimismo, las ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales, con tres millones de euros, además de las destinadas al transporte y a complementar el programa Erasmus. La previsión, según la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, es que estas líneas de becas educativas lleguen a cerca de 30.000 familias durante el actual mandato. Solo las tres primeras convocatorias de los cheques guardería ya han beneficiado a más de 3.000 hogares, con una inversión de casi seis millones de euros.

Actuaciones en la Isla Baja

Entre los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo insular figura la concesión de más de 126.000 euros al Ayuntamiento de Los Silos para sustituir por una réplica el esqueleto de el rorcual boreal —un tipo de ballena— que se exhibe en el paseo del Charco de la Araña. Además, también en la Isla Baja, El órgano ha dado luz verde, en Buenavista del Norte, al convenio para renovar el alumbrado del polígono industrial Los Pasitos con luminarias de bajo consumo tipo LED.

Esqueleto de ballena en Los Silos / El Día

Se trata de la décima actuación de mejora del alumbrado acometida en polígonos industriales de Tenerife y la tercera en el noroeste de la Isla, después de las ejecutadas en Icod de los Vinos y La Guancha. El Cabildo prevé impulsar otras cinco actuaciones de este tipo antes de que finalice el mandato, con el reto de extender la mejora de la eficiencia energética a más áreas industriales.

El convenio, suscrito por 17 municipios, establece que el 90 % de la financiación correrá a cargo del Cabildo y el diez por ciento restante será asumido por los ayuntamientos. "El objetivo", afirma el consejero insular de Industria, Manuel Fernández, "es aprovechar una mayor eficiencia energética, aumentar nuestro compromiso con la sostenibilidad y que el apoyo del sector llegue a cualquier rincón de la Isla".