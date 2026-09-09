Arona traslada su Carnaval a abril para evitar coincidir con la Semana Santa

Hay quien sostiene que cuando Santa Cruz se resfría, se contagia la Isla. La expresión resume la trascendencia que tienen algunas decisiones adoptadas en la capital tinerfeña sobre el resto de municipios. Y el Carnaval vuelve a ser un ejemplo.

La organización chicharrera, que encabeza el concejal Javier Caraballero, acordó aplazar dos semanas el inicio de la próxima edición para evitar la premura de los preparativos. Apenas dos días después de la visita de los Reyes Magos estaba prevista la inauguración, sin margen material para completar el montaje del escenario del Recinto Ferial. Por primera vez, Santa Cruz ha optado por no ajustarse al calendario religioso, una decisión que dejará situaciones inéditas, como que el Miércoles de Ceniza coincida con la gala de la Reina de los Mayores.

El movimiento de fechas en la capital ha generado un efecto dominó en varios municipios de Tenerife, sobre todo en los que dependen de las agrupaciones chicharreras para completar cosos y galas. Entre los cambios más significativos figura Arona, que trasladará su Carnaval a después de Semana Santa. La celebración religiosa se desarrollará entre el 21 y el 28 de marzo, mientras que las carnestolendas aroneras quedarían fijadas del 1 al 12 de abril de 2027, con el Coso Apoteosis el domingo 11.

El efecto dominó

Tradicionalmente, el Carnaval de Arona se ha celebrado dos o tres semanas después del de Santa Cruz. Tras el Domingo de Piñata capitalino llegaban citas como el Encuentro de Murgas de Candelaria y la Piñata Chica de Tacoronte, antes de que Los Cristianos pusiera el broche al calendario insular de los colectivos de la capital.

De mantener las fechas con el calendario de Santa Cruz la gala drag o el coso coincidirían con procesiones

Mantener ese esquema en 2027 habría creado un serio problema de encaje. El desplazamiento del Carnaval santacrucero hasta finales de febrero habría situado varias fechas naturales de Arona en plena Cuaresma, con riesgo de coincidir con fechas centrales de Semana Santa. El Domingo de Ramos será el 21 de marzo y el Domingo de Resurrección, el 28, de modo que alguno de los grandes actos —el concurso de comparsas, el encuentro de murgas, el coso o la gala drag— podría haberse solapado con procesiones y celebraciones religiosas.

La imagen es singular: fieles participando en los actos de Semana Santa mientras murgueros, comparseros y otros grupos carnavaleros se preparan para actuar a pocos kilómetros. Para evitar ese escenario, el gobierno municipal que dirige Fátima Lemes, con el área de Fiestas bajo la responsabilidad de David Gómez, ha optado por una solución inédita: celebrar el Carnaval una vez terminada la Semana Santa.

El calendario de fiestas del Ayuntamiento de Arona respalda ese desplazamiento, aunque el programa definitivo deberá aprobarse y presentarse.

Así quedaría el Carnaval

Si se mantiene en 2027 el mismo orden de actos de 2026, el Carnaval arrancaría el jueves 1 de abril con la presentación de la fiesta y de las candidatas a Reina Infantil, Reina de los Mayores y Reina del Carnaval. El viernes 2 llegaría el Concurso de Comparsas y el sábado 3 se celebraría el primer Carnaval de Día junto con la Cabalgata Anunciadora. El domingo 4 quedaría reservado para el Encuentro de Murgas.

La programación continuaría el lunes 5 con la exposición dedicada al Carnaval y el Festival de Grupos Coreográficos. El martes 6 sería el turno de la Gala de la Reina de los Mayores y el miércoles 7 coincidirían el Pasacalle de la Inclusión y la Gala de la Reina Infantil. La elección de la Reina del Carnaval tendría lugar el jueves 8, una de las noches centrales del programa.

El último fin de semana reuniría las grandes citas. El viernes 9 se celebrarían el Baile de los Mayores, la Gala Drag Queen y los actos musicales nocturnos. El sábado 10 reuniría el segundo Carnaval de Día, propuestas familiares, zona DJ, concurso de disfraces, Ruta Playera y verbena.

El domingo 11 de abril llegaría el cierre en las calles. La jornada comenzaría con la exhibición de vehículos clásicos e históricos y culminaría por la tarde con el Gran Coso Apoteosis, uno de los actos más multitudinarios. Finalmente, el lunes 12 se pondría punto final a doce días de fiesta con el Entierro de la Sardina y el posterior Baile de la Viuda.

De confirmarse, Arona conservaría la lógica habitual: agrupaciones y concursos en el arranque, galas durante la semana y un potente tramo final con la Gala Drag, el Carnaval de Día, el Coso y la Sardina. La principal novedad no estaría, por tanto, en la estructura, sino en el calendario: por primera vez, la fiesta se desarrollaría íntegramente después de Semana Santa.

Las fechas y actos descritos responden a una simulación basada en la estructura de 2026, a la espera de la confirmación del Ayuntamiento de Arona.