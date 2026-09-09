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La Aemet anuncia un cambio en el tiempo: Tenerife tendrá temperaturas más suaves, lloviznas y rachas muy fuertes

Los termómetros oscilarán entre los 22 y 29 grados

Tiempo del 5 al 10 de septiembre de 2026

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ligero cambio de tiempo este jueves en Tenerife. De hecho, después de varias jornadas en las que los termómetros no bajaban de los 30 grados, por fin se notarán temperaturas más suaves.

En concreto, se espera un ligero descenso en costas, que será acusado en las medianías y cumbres, con mínimas de 22 grados y máximas de 29.

Por otro lado, se prevé que haya cielos poco nubosos en prácticamente toda la isla, excepto en la zona nordeste, donde estará nublado. Tampoco se descartan lloviznas débiles a últimas horas del día.

En cuanto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste y en el extremo oeste. A últimas horas del día no se descartan rachas muy fuertes en el extremo sureste y en cumbres de la dorsal.

En cumbres centrales, viento fuerte del noroeste sin descartar rachas muy fuertes durante las horas diurnas.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos despejados, salvo en el norte durante la madrugada que se esperan intervalos nubosos. En el resto de islas, poco nuboso en general, excepto en las vertientes norte, donde se esperan intervalos nubosos, más compactos en horas nocturnas, cuando hay baja probabilidad de lloviznas débiles, principalmente en medianías.

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Una persona se refresca en una fuente. / .

Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas con pocos cambios en costas o en ligero descenso, y en descenso moderado en el resto de zonas que puede ser notable en medianías y cumbres. Aún se espera que se alcancen los 30°C localmente en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura, y en medianías del sur y oeste de Gran Canaria.

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Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes.

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