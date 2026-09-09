Más de 100.000 alumnos canarios se despiden del verano y vuelven al 'cole' entre madrugones y nervios

Antes de que el reloj marcara las ocho y media de la mañana, ya se podía intuir, por los más madrugadores, que el verano llegaba a su fin. Y no porque esté a punto de terminar la estación —para eso queda todavía algo más de una semana—, sino porque son muchos los que este miércoles han cambiado definitivamente el bañador y las cholas por el uniforme y los libros.

Desde primera hora de la mañana, familias enteras recorrían junto a sus hijos las calles de Santa Cruz, muchos de ellos cargados con cajas de material escolar que delataban el comienzo de un nuevo curso. Caras dormidas, nervios a flor de piel y, sobre todo, muchas ganas de volver a encontrarse y aprender. Y es que aunque las temperaturas de los últimos días y el calendario se empeñen en recordar que el periodo estival todavía no ha acabado, el despertador de miles de familias canarias dictó esta mañana justo lo contrario. Vuelven los madrugones, las mochilas, las carreras para llegar a tiempo y una rutina que durante casi tres meses quedó aparcada.

Una bienvenida con un toque de sueño

Y si no que se lo pregunten a los 220 alumnos de Infantil y Primaria del CEIP Los Verodes, en Santa Cruz de Tenerife, que esta misma mañana llegaron a las aulas con más de una legaña pegada. "Ayer me dormí un poco tarde porque estaba muy nervioso y esta mañana tenía un poco de sueño", confesó Eric González, estudiante de tercero de Primaria del colegio. Una sensación similar tenía Alisa Álvarez, que, aunque su madre se había esforzado para que estuviera en la cama desde bien temprano, la emoción imposibilitó un buen descanso. "Tenía muchas ganas de ver a los profesores y a mis amigas", señaló.

Estudiantes del CEIP Los Verodes vuelven a clase tras las vacaciones de verano. / Arturo Jiménez

Eso sí, incluso para los más remolones, la tradicional bienvenida que organiza cada año el colegio terminó de espantar el sueño. "Todos los años preparamos algo especial para estrenar el curso y este curso hemos convertido el colegio en una fábrica de cuentos —la Fábrica de Cuentos Editorial Verodes— y haremos un a pequeña obra de teatro para los pequeños", explicó la directora del centro, Carmen Trujillo.

Así, la historia arrancó con un problema. La fábrica donde se creaban todos los cuentos se había roto y las historias se habían escapado. Veroditos, la mascota del colegio, pedía ayuda a los alumnos para solucionarlo y por el camino se encontraban con personajes disparatados que habían salido de los distintos libros, además de mecánicos e ingenieros encargados de poner orden y aportar una dosis de ilusión y creatividad. Esos personajes eran, nada más y nada menos, que los profesores del colegio. Desde Dora la Exploradora y la Cenicienta hasta Blancanieves y un ratón animado.

Aprendizaje creativo

Pero el juego no terminó con esta pequeña representación teatral de bienvenida. La obra sirvió para exponer el trabajo que llevarán a cabo a lo largo del curso. "La idea es crear una editorial desde un año hasta sexto de Primaria y que cada curso esté vinculado a un cuento, para que sean los alumnos quienes se conviertan en escritores e ilustradores y creen ellos mismos sus propias historias", detalló.

Y es que, a su juicio, el aprendizaje competencial de escribir, contar y exponer constituye una parte fundamental de la educación. "Necesitamos que se enganchen y que quieran crear y escribir lo que les apetezca, no lo que está impuesto en un texto", apuntó. Y añadió que la flexibilidad y la ilusión son dos factores importantes para trabajar los criterios de aprendizaje desde otro punto de vista.

Novedades del nuevo curso escolar

Y es que, a fin de cuentas, la fábrica de cuentos de Los Verodes es solo una de las muchas formas en las que los centros han dado la bienvenida a un curso lleno de novedades y retos sobre la mesa. Este miércoles, un total de 104.597 alumnos de Infantil y Primaria han regresado a las aulas en Canarias, para dar comienzo a un curso lleno de novedades como la bajada de ratios, el retiro de las pantallas digitales, la gratuidad de los libros de texto y los comedores saludables.

Tras la incorporación de Infantil y Primaria, el resto de las etapas educativas del Archipiélago lo harán de forma escalonada a lo largo de la semana. Este jueves será el turno de los 58.961 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el viernes el de los 24.034 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.

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